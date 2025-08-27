ضباب على المرتفعات ورذاذ متفرق.. ماذا يخبئ الطقس في الأيام المقبلة؟



الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح حيث يرتفع معها موج البحر، يتكون الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية تسوء معه الرؤية أحياناً ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة على الجبال . طقس صيفي معتدل يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى نهاية الاسبوع.

الخميس: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تكون ضباب كثيف على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية حيث تسوء معه الرؤية.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال وعلى الساحل وارتفاعها بشكل محدود في الداخل كما يتشكل الضباب على المرتفعات .

السبت: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ويتشكل ضباب على المرتفعات.