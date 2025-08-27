Advertisement

لبنان

ضباب على المرتفعات ورذاذ متفرق.. ماذا يخبئ الطقس في الأيام المقبلة؟

Lebanon 24
27-08-2025 | 03:54
A-
A+
Doc-P-1409558-638918888813855295.webp
Doc-P-1409558-638918888813855295.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى نهاية الاسبوع.
Advertisement


الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح حيث يرتفع معها موج البحر، يتكون الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية تسوء معه الرؤية أحياناً ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة على الجبال .
 
الخميس: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تكون ضباب كثيف على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية حيث تسوء معه الرؤية.
 
الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال وعلى الساحل وارتفاعها بشكل محدود في الداخل كما يتشكل الضباب على المرتفعات .
 
 
السبت: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ويتشكل ضباب على المرتفعات.
مواضيع ذات صلة
رطوبة مرتفعة وضباب.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟
lebanon 24
27/08/2025 12:47:05 Lebanon 24 Lebanon 24
حرّ ورطوبة وضباب... إليكم توقعات الطقس للأيام المقبلة!
lebanon 24
27/08/2025 12:47:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ضباب ورياح.. إليكم تفاصيل حال الطقس
lebanon 24
27/08/2025 12:47:05 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟
lebanon 24
27/08/2025 12:47:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:32 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:38 | 2025-08-27
05:35 | 2025-08-27
05:33 | 2025-08-27
05:31 | 2025-08-27
05:30 | 2025-08-27
05:24 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24