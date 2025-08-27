طرابلسي: برّاك يتصرّف على طريقة غازي كنعان

Advertisement

اعتبر النائب ، أن المبعوث الأميركي ، "يتصرّف على طريقة وكأن المطلوب استسلام ".ورأى في حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان" أن "الجيش يأتمر بقرارات الحكومة، لكن على الحكومة أيضًا أن تتحمّل مسؤولية الحفاظ على ودعم خطتها التي نأمل أن تكون حكيمة وسليمة"، كاشفا عن "زيارة قريبة لقائد الجيش للاطلاع على أجواء هذه الخطة".وعن العام الدراسي، قال: "إذا حفظ الله البلد من أي حرب فالعام الدراسي سينطلق بشكل طبيعي لكن التحدي الحقيقي يبقى في رفع المستوى الأكاديمي وتحسين نوعية التعليم لا الاكتفاء بتمرير السنة بشكل عادي"، مشيرا الى أن "تكتل لبنان القوي يرفض الزيادات غير المبررة والظالمة على الأقساط كما يستنكر عدم رفع أجور الأساتذة في القطاع الخاص وعدم مساندة المتعاقدين في التعليم الرسمي ما قد يؤدي إلى إضرابات".ولفا إلى أنه "آن الأوان للعودة إلى التعليم خمسة أيام بدل أربعة لتعويض الفاقد التعليمي، لأن التقليص المتكرر أنهك المستوى الأكاديمي وأضعف نتائج الامتحانات الرسمية".