لبنان

نقابة خبراء السير: مباراة الكفاءة قبل نهاية السنة

Lebanon 24
27-08-2025 | 05:35
Doc-P-1409613-638918950596903105.png
Doc-P-1409613-638918950596903105.png photos 0
استقبل رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان نديم حداد، وفداً من نقابة خبراء السير برئاسة النقيب بشير عبد الجليل، في لقاء خُصّص لمتابعة ملف مباراة الكفاءة المنصوص عليها في قانون السير الجديد.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على تنظيم المباراة قبل نهاية السنة الحالية، بما يضمن إنجاز الاستحقاق ضمن الأطر القانونية والمهل المحددة. كما قام رئيس اللجنة بتسليم البطاقة الأولى الصادرة عن اللجنة لخبراء السير، على أن يبدأ توزيع البطاقات تباعاً اعتباراً من مطلع أيلول المقبل.

وأكد المجتمعون على استمرار التعاون والتنسيق بين لجنة مراقبة هيئات الضمان ونقابة خبراء السير، بالتعاون مع أمانة سرّ اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، بما يضمن حسن تطبيق القانون وتحقيق الأهداف المرجوة في مجال تنظيم المهنة وتعزيز السلامة العامة على الطرق.
 
(الوكالة الوطنية)
