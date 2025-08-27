30
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نقابة خبراء السير: مباراة الكفاءة قبل نهاية السنة
Lebanon 24
27-08-2025
|
05:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان
نديم حداد
، وفداً من نقابة خبراء السير برئاسة النقيب بشير
عبد الجليل
، في لقاء خُصّص لمتابعة ملف مباراة الكفاءة المنصوص عليها في قانون السير الجديد.
Advertisement
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على تنظيم المباراة قبل نهاية السنة الحالية، بما يضمن إنجاز الاستحقاق ضمن الأطر القانونية والمهل المحددة. كما قام رئيس اللجنة بتسليم البطاقة الأولى الصادرة عن اللجنة لخبراء السير، على أن يبدأ توزيع البطاقات تباعاً اعتباراً من مطلع أيلول المقبل.
وأكد المجتمعون على استمرار التعاون والتنسيق بين لجنة مراقبة هيئات الضمان ونقابة خبراء السير، بالتعاون مع أمانة سرّ
اللجنة الوطنية للسلامة المرورية
، بما يضمن حسن تطبيق القانون وتحقيق الأهداف المرجوة في مجال تنظيم المهنة وتعزيز السلامة العامة على الطرق.
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الحكومة أمام "منازلة عنيفة" في البرلمان والرد الاميركي يطالب بتسليم السلاح قبل نهاية السنة
Lebanon 24
الحكومة أمام "منازلة عنيفة" في البرلمان والرد الاميركي يطالب بتسليم السلاح قبل نهاية السنة
27/08/2025 17:14:54
27/08/2025 17:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة خبراء المحاسبة المجازين والهيئات الاقتصادية أطلقتا توصيات وطنية لاعتماد معايير دولية للقطاع العام
Lebanon 24
نقابة خبراء المحاسبة المجازين والهيئات الاقتصادية أطلقتا توصيات وطنية لاعتماد معايير دولية للقطاع العام
27/08/2025 17:14:54
27/08/2025 17:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان تبلّغ الردّ الأميركي: نهاية السنة مهلة لاحتكار السلاح
Lebanon 24
لبنان تبلّغ الردّ الأميركي: نهاية السنة مهلة لاحتكار السلاح
27/08/2025 17:14:54
27/08/2025 17:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حطيط: البيطار وعدنا بإصدار قراره الظني في الذكرى السنوية الأولى واليوم أتحداه بإصداره قبل آخر السنة
Lebanon 24
حطيط: البيطار وعدنا بإصدار قراره الظني في الذكرى السنوية الأولى واليوم أتحداه بإصداره قبل آخر السنة
27/08/2025 17:14:54
27/08/2025 17:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
قبل موسم الأمطار.. دعوة عاجلة لفتح المجاري وتنظيف الأنهار
Lebanon 24
قبل موسم الأمطار.. دعوة عاجلة لفتح المجاري وتنظيف الأنهار
10:05 | 2025-08-27
27/08/2025 10:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
على صخرة الروشة.. هذا ما فعله شخصٌ بنفسه
Lebanon 24
على صخرة الروشة.. هذا ما فعله شخصٌ بنفسه
10:03 | 2025-08-27
27/08/2025 10:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
السيد فضل الله.. لقاء مع وفد العشائر العربية
Lebanon 24
السيد فضل الله.. لقاء مع وفد العشائر العربية
10:02 | 2025-08-27
27/08/2025 10:02:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ضغوط بلا حدود.. واشنطن ترفع سقف مطالبها
Lebanon 24
ضغوط بلا حدود.. واشنطن ترفع سقف مطالبها
10:01 | 2025-08-27
27/08/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القنصلية النيبالية: تسهيلات قانونية للرعايا النيباليين في لبنان
Lebanon 24
القنصلية النيبالية: تسهيلات قانونية للرعايا النيباليين في لبنان
10:00 | 2025-08-27
27/08/2025 10:00:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
23:32 | 2025-08-26
26/08/2025 11:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
04:05 | 2025-08-27
27/08/2025 04:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
11:51 | 2025-08-26
26/08/2025 11:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
08:01 | 2025-08-27
27/08/2025 08:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أحكمت رقابتها.. إسرائيل على بُعد 56 كلم من بيروت فقط
Lebanon 24
أحكمت رقابتها.. إسرائيل على بُعد 56 كلم من بيروت فقط
13:00 | 2025-08-26
26/08/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:05 | 2025-08-27
قبل موسم الأمطار.. دعوة عاجلة لفتح المجاري وتنظيف الأنهار
10:03 | 2025-08-27
على صخرة الروشة.. هذا ما فعله شخصٌ بنفسه
10:02 | 2025-08-27
السيد فضل الله.. لقاء مع وفد العشائر العربية
10:01 | 2025-08-27
ضغوط بلا حدود.. واشنطن ترفع سقف مطالبها
10:00 | 2025-08-27
القنصلية النيبالية: تسهيلات قانونية للرعايا النيباليين في لبنان
09:56 | 2025-08-27
وزير الدفاع اجتمع مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتيّة
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
27/08/2025 17:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
27/08/2025 17:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
27/08/2025 17:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24