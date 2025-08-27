آخر تقرير أميركي عن "حزب الله".. ماذا قال؟

قال تقرير جديد لمجلة "فورين بوليسي" الأميركية أنّ " وصل إلى درجة الإنهاك"، مشيراً إلى أن يقف أمام فرصة تاريخية لاتخاذ قرار حصر السلاح بيد الدولة ونزعه من أيدي الفصائل والميليشيات.

ويتحدث التقرير عن "تغير الواقع في لبنان"، مُشيراً إلى أن "حزب الله خسر جزءاً كبيراً من كوادره وممراته الإقليمية الحيوية من إلى "، وأضاف: "لقد وجد الحزب نفسه اليوم مُحاصراً داخل لبنان، وتحديداً أمام جيش قرَّر للمرة الأولى أن يمضي بخطواتٍ واضحة نحو نزعه من معادلة السلاح".



وتابع: "لكن الخطوة التي اتخذتها بالشروع في تفكيك ترسانة حزب الله، بدعم من الجيش وبالتعاون مع قوات اليونيفيل، لم تكن قراراً عادياً.. رغم ضعف الحكومة، فهي القوة الوحيدة القادرة على انتزاع سكين حزب الله من حلق الشعب، كما أن هذه الخطوة ما هي إلَّا بداية مسارٍ طويل نحو استعادة السيادة على واحدٍ من أكثر الملفات حساسية في لبنان.