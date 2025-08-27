Advertisement

لبنان

آخر تقرير أميركي عن "حزب الله".. ماذا قال؟

Lebanon 24
27-08-2025 | 05:58
قال تقرير جديد لمجلة "فورين بوليسي" الأميركية أنّ "حزب الله وصل إلى درجة الإنهاك"، مشيراً إلى أن لبنان يقف أمام فرصة تاريخية لاتخاذ قرار حصر السلاح بيد الدولة ونزعه من أيدي الفصائل والميليشيات.
ويتحدث التقرير عن "تغير الواقع في لبنان"، مُشيراً إلى أن "حزب الله خسر جزءاً كبيراً من كوادره وممراته الإقليمية الحيوية من طهران إلى بيروت"، وأضاف: "لقد وجد الحزب نفسه اليوم مُحاصراً داخل لبنان، وتحديداً أمام جيش قرَّر للمرة الأولى أن يمضي بخطواتٍ واضحة نحو نزعه من معادلة السلاح".

وتابع: "لكن الخطوة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية بالشروع في تفكيك ترسانة حزب الله، بدعم من الجيش وبالتعاون مع قوات اليونيفيل، لم تكن قراراً عادياً.. رغم ضعف الحكومة، فهي القوة الوحيدة القادرة على انتزاع سكين حزب الله من حلق الشعب، كما أن هذه الخطوة ما هي إلَّا بداية مسارٍ طويل نحو استعادة السيادة على واحدٍ من أكثر الملفات حساسية في لبنان.
التقرير قال أيضاً إن "إيران تُدرك أن ذراعها في لبنان لم يعُد كما كان"، مشيراً إلى أن "تصريحات مستشاري المرشد الأعلى علي خامنئي الذين وصفوا فكرة نزع سلاح الحزب بأنها حلمٌ مستحيل، بدت أشبه بمحاولة رفع معنويات في وقت لم يعُد المزاج اللبناني متسامحاً"، وأضاف: "حتى الاستطلاعات التي يستند إليها الحزب لتأكيد شرعيته تكشف العكس.. نعم، هناك شريحةٌ من اللبنانيين تتحفظ على نزع السلاح بلا استراتيجية دفاعية بديلة، لكنها في الوقت ذاته تقرّ بأن مستقبل البلد لا يمكن أن يبقى رهينة ترسانة حزب الله". (إرم نيوز)
