Advertisement

لبنان

في ذكرى تغييبه.. استذكار لفكر السيد موسى الصدر في جبيل

Lebanon 24
27-08-2025 | 06:31
A-
A+
Doc-P-1409641-638918985782989273.png
Doc-P-1409641-638918985782989273.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظّم "اللقاء الوطني – حركة فكرية إنسانية في قضاء جبيل" ندوة تكريمية إحياءً للذكرى الـ47 لغياب الإمام المغيّب السيد موسى الصدر، على مسرح البطريرك الياس الحويك في ثانوية راهبات العائلة المقدسة المارونيات في جبيل، تحت شعار "استذكار لمواقفه الوطنية والإنسانية في ظل تصاعد انتهاكات الحريات المدنية والدينية في المنطقة".
Advertisement
 
تخللت الندوة كلمات لعدد من الشخصيات الدينية والسياسية والفكرية، أبرزهم: رئيس اللقاء صادق برق، إمام مدينة جبيل الشيخ غسان اللقيس، ممثل عائلة الإمام المغيب رائد شرف الدين، ورئيس أساقفة أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، فيما أدار اللقاء الدكتور كريستيان الخوري. كما حضر ممثلون عن الرئيس ميشال عون، النائب جبران باسيل، النائب سيمون أبي رميا، النائب رائد برو، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، إضافة إلى ممثلين عن حركة "أمل" و"حزب الله"، ونقابيين وشخصيات فكرية واجتماعية.
استعرض المتحدثون فكر الإمام الصدر ودوره في ترسيخ الوحدة الوطنية، الدفاع عن المحرومين، بناء الدولة العادلة، ورفض الطائفية السياسية. وأكدت الكلمات أن تغييب الإمام لم يكن تغييباً لشخص فقط، بل محاولة لإسكات مشروع وطني وإنساني شامل. كما شدد الحاضرون على ضرورة متابعة قضية تغييب الإمام ورفيقيه حتى كشف الحقيقة، معتبرين أن "قضيته قضية وطن وإنسانية جامعة".
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
بالصورة.. إليكم شعار الذكرى الـ47 لتغييب الإمام موسى الصدر
lebanon 24
27/08/2025 21:14:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ قاسم: هذه المقاومة هي مقاومة السيد موسى الصدر وسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وهي ستحفظ العهد
lebanon 24
27/08/2025 21:14:14 Lebanon 24 Lebanon 24
كلاس عن السيد الصدر: لم يغب الإمام عن الوجدان والوطن
lebanon 24
27/08/2025 21:14:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت: تغييب الحقيقة والعدالة مستمر
lebanon 24
27/08/2025 21:14:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-08-27
13:42 | 2025-08-27
13:35 | 2025-08-27
13:21 | 2025-08-27
13:12 | 2025-08-27
13:04 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24