في ذكرى تغييبه.. استذكار لفكر السيد موسى الصدر في جبيل

نظّم "اللقاء الوطني – حركة فكرية إنسانية في قضاء جبيل" ندوة تكريمية إحياءً للذكرى الـ47 لغياب الإمام المغيّب السيد موسى ، على مسرح البطريرك الياس الحويك في ثانوية راهبات العائلة المقدسة المارونيات في جبيل، تحت شعار "استذكار لمواقفه الوطنية والإنسانية في ظل تصاعد انتهاكات الحريات المدنية والدينية في المنطقة".

Advertisement

تخللت الندوة كلمات لعدد من الشخصيات الدينية والسياسية والفكرية، أبرزهم: رئيس اللقاء صادق برق، إمام مدينة جبيل الشيخ غسان اللقيس، ممثل عائلة الإمام المغيب رائد شرف الدين، ورئيس أساقفة أبرشية جبيل المارونية المطران ، فيما أدار اللقاء الدكتور كريستيان الخوري. كما حضر ممثلون عن الرئيس ميشال عون، النائب ، النائب سيمون أبي رميا، النائب رائد برو، المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، إضافة إلى ممثلين عن حركة "أمل" و" "، ونقابيين وشخصيات فكرية واجتماعية.

استعرض المتحدثون فكر الإمام الصدر ودوره في ترسيخ الوحدة الوطنية، الدفاع عن المحرومين، بناء الدولة العادلة، ورفض الطائفية السياسية. وأكدت الكلمات أن تغييب الإمام لم يكن تغييباً لشخص فقط، بل محاولة لإسكات مشروع وطني وإنساني شامل. كما شدد الحاضرون على ضرورة متابعة قضية تغييب الإمام ورفيقيه حتى كشف الحقيقة، معتبرين أن "قضيته قضية وطن وإنسانية جامعة".

(الوكالة الوطنية)