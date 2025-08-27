Advertisement

لبنان

موسم السياحة "كان جيّداً"... كيف كانت الحجوزات في الصيف؟

Lebanon 24
27-08-2025 | 06:39
أعلن رئيس إتحاد النقابات السياحية رئيس نقابة أصحاب الفنادق بيار الأشقر أنّ موسم السياحة في الصيف كان جيداً.
وقال الاشقر في بيان: "دون شك عانت المؤسسات السياحية والسياح من فترة تخبّط وضياع في بداية الموسم، إلا أنه إبتداءاً من 10 تموز حصل إقبال كبير على لبنان وإستعدنا إنطلاقة الموسم وقد شهدت بيروت حركة تراوحت بين 80 و90%، أما في باقي المناطق فتخطت نسبة التشغيل فيها الـ60%".
وكشف الاشقر عن حضور خليجي خلال موسم الصيف، وقال "لكن ليس كما كان متوقعاً"، وأضاف: "لو كان لدينا إستقراراً حتى لو هش كنا سنتمكن من الإنطلاق، إذ أن الأجواء من إعتداءات يومية وقصف بيروت وحرب إيرانية – اسرائيلية كلها لم تكن عوامل مساعدة. كما أنه حتى اليوم لا تزال السعودية تضع حظراً على مجيء رعاياها الذين يشكلون العمود الفقري للسياحة اللبنانية، كما هناك دول عديدة في أوروبا تنبّه رعاياها من المجيء إلى لبنان وكل هذه العوامل تؤثر بالإنطلاقة الفعلية للبنان".
واشار الى أنه "على رغم أن هذه الأرقام جيدة، إلا أنها لا ترضي طموحاتنا التي تتعدى هذا الأمر بكثير، فإمكانيات البلد كبيرة وقدرات شعبه ايضاً"، لافتاً الى "أننا اليوم نتحدث عن شهر ونصف فقط من السياحة في حين بإمكان لبنان أن يكون لديه سياحة 365 يوماً". 
وقال الأشقر: "كنا نتمنى أن القطاع إستفاد من كل فترة الصيف أي اعتبارا من أيار، لكن لم نستطع الإستفادة كذروة للموسم إلا خلال شهر ونصف"، مشيراً في الوقت  الى أن "الخسائر الكبيرة التي مُنِي بها القطاع نتيجة الحرب العام الماضي وتأخر إنطلاق الموسم والركود في أيام الشتاء لا يمكن أن يغطّيها عمل شهر ونصف، ولكن لو إستطعنا الإستفادة على مدى ٤ أشهر كان سيتم تعويض الخسائر".
وأكد الأشقر أن "لبنان من أسرع البلدان في العالم لناحية إعادة النهوض وهو قادر على ان يكون أفضل وجهة سياحية مميزة في العالم العربي"، مشدداً على ان "ما يحتاجه فقط هو الأمن والإستقرار وإيقاف الدعاية لحروب أهلية وحروب إسرائيلية على لبنان والتمتع بالإستقرار وتنفيذ خطاب قسم رئيس الجمهورية والبيان الوزاري".
ولفت إلى أن "إعادة لبنان إلى الخارطة السياحية الإقليمية والدولية أمر بغاية السهولة، فصحيح أنه لدينا مطالب كثيرة من قوانين وكلفة كهرباء وغيرها، لكن يبقى مطلبنا الأساسي هو الإستقرار".
 
