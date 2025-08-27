Advertisement

لبنان

حمادة: بيان الخارجية السعودية يعزز وحدة لبنان وسوريا والعالم العربي

Lebanon 24
27-08-2025 | 07:05
قدّر عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة في تصريح له، البيان الصادر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ، والذي أكّد  وحدة سوريا وشجب الانفصال والحفاظ على النسيج الوطني السوري بكل مكوناته.
وأضاف حمادة قائلاً:  "هذا البيان انما يعزز وحدة الوطن العربي برمته لا سيما في لبنان من خلال الحفاظ على مكوناته وأطيافه، وهو لتأكيد واضح وصارخ في آن على أن المملكة العربية السعودية ضنينة وحريصة على وحدة لبنان وسوريا والوطن العربي في هذه الظروف المفصلية التي نجتازها، وهي دائماً كانت الى جانب الشعوب، والحفاظ على وحدتها وسلامتها وقد لمسنا ذلك منذ الحروب والمحن التي ألمّت بلبنان، فكانت الضامن لكل اللبنانيين، وما الطائف الا تأكيد على السلم الأهلي والاستقرار".
 
وخلص حمادة قائلاً: "إن بيان الخارجية السعودية انما هو في هذه المرحلة الحرجة يُؤكد على أن سوريا لكل أطيافها وأبنائها وليس ضد هذا المكوّن وذاك".
 
 
