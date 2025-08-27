حمادة: بيان الخارجية السعودية يعزز وحدة لبنان وسوريا والعالم العربي

قدّر عضو "اللقاء " النائب في تصريح له، البيان الصادر عن في ، والذي أكّد وحدة وشجب الانفصال والحفاظ على النسيج الوطني السوري بكل مكوناته.

Advertisement

وأضاف قائلاً: "هذا البيان انما يعزز وحدة الوطن العربي برمته لا سيما في من خلال الحفاظ على مكوناته وأطيافه، وهو لتأكيد واضح وصارخ في آن على أن ضنينة وحريصة على وحدة لبنان وسوريا والوطن العربي في هذه الظروف المفصلية التي نجتازها، وهي دائماً كانت الى جانب الشعوب، والحفاظ على وحدتها وسلامتها وقد لمسنا ذلك منذ الحروب والمحن التي ألمّت بلبنان، فكانت الضامن لكل اللبنانيين، وما الا تأكيد على السلم الأهلي والاستقرار" .

وخلص حمادة قائلاً: "إن بيان الخارجية انما هو في هذه المرحلة الحرجة يُؤكد على أن سوريا لكل أطيافها وأبنائها وليس ضد هذا المكوّن وذاك".