لمدة أسبوعين.. هذا ما سيشهده نفق الكوكودي
Lebanon 24
27-08-2025
|
07:08
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:
ستقوم الفرق الفنية التابعة لمجلس الإنماء والإعمار بأعمال تركيب مصابيح إنارة جديدة داخل نفق الكوكودي –
خلدة
في الاتجاهين.
تبدأ المرحلة الأولى من الأشغال اعتبارًا من تاريخ 27-8-2025 وتستمر لمدة أسبوعين.
وفي خلال هذه الفترة، سيتم:
إقفال النفق الشرقي (باتجاه بيروت) بالكامل يوميًا، من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الرابعة فجرًا
من اليوم
التالي.
تحويل حركة السير المتجهة نحو
بيروت
في
منطقة خلدة
، مقابل “غولف ماركت”، إلى طرق بديلة عبر
الأوزاعي
والشويفات.
يرجى من المواطنين أخذ
العلم
، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
