لبنان

لمدة أسبوعين.. هذا ما سيشهده نفق الكوكودي

Lebanon 24
27-08-2025 | 07:08
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: 

ستقوم الفرق الفنية التابعة لمجلس الإنماء والإعمار بأعمال تركيب مصابيح إنارة جديدة داخل نفق الكوكودي – خلدة في الاتجاهين.
تبدأ المرحلة الأولى من الأشغال اعتبارًا من تاريخ 27-8-2025 وتستمر لمدة أسبوعين.

وفي خلال هذه الفترة، سيتم:

إقفال النفق الشرقي (باتجاه بيروت) بالكامل يوميًا، من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الرابعة فجرًا من اليوم التالي.
تحويل حركة السير المتجهة نحو بيروت في منطقة خلدة، مقابل “غولف ماركت”، إلى طرق بديلة عبر الأوزاعي والشويفات.
يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
