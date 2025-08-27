لمدة أسبوعين.. هذا ما سيشهده نفق الكوكودي

Advertisement

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:ستقوم الفرق الفنية التابعة لمجلس الإنماء والإعمار بأعمال تركيب مصابيح إنارة جديدة داخل نفق الكوكودي – في الاتجاهين.تبدأ المرحلة الأولى من الأشغال اعتبارًا من تاريخ 27-8-2025 وتستمر لمدة أسبوعين.وفي خلال هذه الفترة، سيتم:إقفال النفق الشرقي (باتجاه بيروت) بالكامل يوميًا، من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الرابعة فجرًا التالي.تحويل حركة السير المتجهة نحو في ، مقابل “غولف ماركت”، إلى طرق بديلة عبر والشويفات.يرجى من المواطنين أخذ ، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.