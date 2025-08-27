Advertisement

لبنان

بيان توضيحيّ من أهالي مركبا

Lebanon 24
27-08-2025 | 07:17
صدر عن أهالي بلدة مركبا البيان التاي:
إن أهالي بلدة مركبا، وبعد الدمار الكبير الذي لحق بمنازلهم وممتلكاتهم جراء العدوان الأخير، يهمّهم أن يوضحوا للرأي العام ما يلي:
1. يرفض الأهالي رفضًا قاطعًا أي محاولات لجمع تبرعات مالية أو عينية باسمهم، سواء من جهات أو أفراد، من دون تكليف رسمي وصريح من اللجان الأهلية أو البلدية.
2. يضع الأهالي هذا الموقف درءًا لأي استغلال أو استثمار سياسي أو شخصي لمعاناتهم، وحفاظًا على كرامتهم ووحدتهم في هذه المرحلة الصعبة.
3. يؤكد أهالي مركبا أنّ احتياجاتهم ومعاناتهم الحقيقية يجري متابعتها بالطرق الرسمية المشروعة وعبر القنوات الموثوقة، وهم على يقين أن أبناء الوطن وأهله أوفياء في مدّ يد العون عند الحاجة.

ختامًا، يشكر الأهالي كل من عبّر عن تضامن صادق معهم، ويجدّدون تمسّكهم بالثبات والصمود، وبأن صوتهم سيبقى واحدًا: مركبا لا تُستغل ولا تُباع بآلامها.
 
 
 
من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24