بيان توضيحيّ من أهالي مركبا

Advertisement

1. يرفض الأهالي رفضًا قاطعًا أي محاولات لجمع تبرعات مالية أو عينية باسمهم، سواء من جهات أو أفراد، من دون تكليف رسمي وصريح من اللجان الأهلية أو البلدية.

2. يضع الأهالي هذا الموقف درءًا لأي استغلال أو استثمار سياسي أو شخصي لمعاناتهم، وحفاظًا على كرامتهم ووحدتهم في هذه المرحلة الصعبة.

3. يؤكد أهالي مركبا أنّ احتياجاتهم ومعاناتهم الحقيقية يجري متابعتها بالطرق الرسمية المشروعة وعبر القنوات الموثوقة، وهم على يقين أن أبناء الوطن وأهله أوفياء في مدّ يد عند الحاجة.

صدر عن أهالي بلدة مركبا البيان :إن أهالي بلدة مركبا، وبعد الدمار الكبير الذي لحق بمنازلهم وممتلكاتهم جراء العدوان الأخير، يهمّهم أن يوضحوا للرأي العام ما يلي:ختامًا، يشكر الأهالي كل من عبّر عن تضامن صادق معهم، ويجدّدون تمسّكهم بالثبات والصمود، وبأن صوتهم سيبقى واحدًا: مركبا لا تُستغل ولا تُباع بآلامها.