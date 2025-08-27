من معراب.. دعوة لمحاسبة الفاسدين

استقبل " " سمير جعجع في معراب، وفد مؤسسة "شراكة النهضة الأميركية" (LARP – USA & Lebanon) الذي ضمّ رئيس المؤسسة وليد معلوف، زياد شماس، وأمين الصندوق القنصل الفخري سركيس سريداريان، وذلك بحضور عضو الهيئة التنفيذيّة في الحزب جوزيف جبيلي، والأمين المساعد لشؤون الانتشار النائب السابق عماد واكيم.

Advertisement

الوفد عرض التحضيرات لمؤتمر LARP الذي سينعقد في فندق فينيسيا يومي 26 و27 أيلول المقبل، ودعاه للحضور، كما وجه الدعوة إلى النائبة ستريدا جعجع لإلقاء كلمة الافتتاح نظراً لأن عنوان المؤتمر في نسخته الخامسة هو: "تمكين المرأة وتعزيز دورها سياسياً، اجتماعياً واقتصادياً".

النقاش تطرّق إلى الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في ، وضرورة تشجيع المغتربين والسياح على زيارة البلاد بأمان، مع التشديد على أن الازدهار الاقتصادي لن يتحقق طالما يستمر " "، بأوامر من ، في خوض صراعات مع على الأراضي اللبنانية. كما تناول البحث مسألة حق الانتشار اللبناني في التصويت بالانتخابات النيابية 2026، مع التأكيد على مطلب إلغاء المادة 112 من الحالي، انسجاماً مع إرادة غالبية اللبنانيين في الداخل والخارج.

وفي تصريح بعد اللقاء، قال وليد معلوف: "نعلن موقفنا الواضح القائم على أربع ركائز أساسية: إعادة ربط اللبنانيين – بأرضهم الأم، تعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي، دعم الشفافية والحوكمة الرشيدة، والدعوة إلى حياد لبنان ولا مركزيته".

وأضاف: "نؤكد دعمنا لعائلات ضحايا انفجار مرفأ والمطالبة بالمحاكمة الشفافة، وإصرارنا على تمكين المغتربين من التصويت للنواب الـ128، ومحاسبة كل من تورط في الفساد منذ العام 1990 وحتى اليوم".

الوفد سلّم جعجع نسخة من رؤيته للبنان كـ"دولة سيدة، مستقلة، حيادية ولا مركزية"، فيما شكر جعجع الحضور واعتبر الاجتماع "مهماً وضرورياً في هذا الظرف الوطني".

(الوكالة الوطنية)