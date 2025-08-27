29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
23
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
من معراب.. دعوة لمحاسبة الفاسدين
Lebanon 24
27-08-2025
|
07:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
رئيس حزب
"
القوات اللبنانية
" سمير جعجع في معراب، وفد مؤسسة "شراكة النهضة
اللبنانية
الأميركية" (LARP – USA & Lebanon) الذي ضمّ رئيس المؤسسة وليد معلوف،
الأمين العام
زياد شماس، وأمين الصندوق القنصل الفخري سركيس سريداريان، وذلك بحضور عضو الهيئة التنفيذيّة في الحزب جوزيف جبيلي، والأمين المساعد لشؤون الانتشار النائب السابق عماد واكيم.
Advertisement
الوفد عرض
على جعجع
التحضيرات لمؤتمر LARP الذي سينعقد في فندق فينيسيا يومي 26 و27 أيلول المقبل، ودعاه للحضور، كما وجه الدعوة إلى النائبة ستريدا جعجع لإلقاء كلمة الافتتاح نظراً لأن عنوان المؤتمر في نسخته الخامسة هو: "تمكين المرأة وتعزيز دورها سياسياً، اجتماعياً واقتصادياً".
النقاش تطرّق إلى الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في
لبنان
، وضرورة تشجيع المغتربين والسياح على زيارة البلاد بأمان، مع التشديد على أن الازدهار الاقتصادي لن يتحقق طالما يستمر "
حزب الله
"، بأوامر من
إيران
، في خوض صراعات مع
إسرائيل
على الأراضي اللبنانية. كما تناول البحث مسألة حق الانتشار اللبناني في التصويت بالانتخابات النيابية 2026، مع التأكيد على مطلب إلغاء المادة 112 من
قانون الانتخابات
الحالي، انسجاماً مع إرادة غالبية اللبنانيين في الداخل والخارج.
وفي تصريح بعد اللقاء، قال وليد معلوف: "نعلن موقفنا الواضح القائم على أربع ركائز أساسية: إعادة ربط اللبنانيين –
الأميركيين
بأرضهم الأم، تعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي، دعم الشفافية والحوكمة الرشيدة، والدعوة إلى حياد لبنان ولا مركزيته".
وأضاف: "نؤكد دعمنا لعائلات ضحايا انفجار مرفأ
بيروت
والمطالبة بالمحاكمة الشفافة، وإصرارنا على تمكين المغتربين من التصويت للنواب الـ128، ومحاسبة كل من تورط في الفساد منذ العام 1990 وحتى اليوم".
الوفد سلّم جعجع نسخة من رؤيته للبنان كـ"دولة سيدة، مستقلة، حيادية ولا مركزية"، فيما شكر جعجع الحضور واعتبر الاجتماع "مهماً وضرورياً في هذا الظرف الوطني".
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: ندعو لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات للقانون الدولي في سوريا ونطالب بوقف فوري لجميع أعمال العنف
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: ندعو لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات للقانون الدولي في سوريا ونطالب بوقف فوري لجميع أعمال العنف
27/08/2025 21:15:58
27/08/2025 21:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
برّاك: الحكومة اللبنانية الحالية ليست فاسدة
Lebanon 24
برّاك: الحكومة اللبنانية الحالية ليست فاسدة
27/08/2025 21:15:58
27/08/2025 21:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مواد غذائية فاسدة.. هذا ما ضُبط في طرابلس
Lebanon 24
مواد غذائية فاسدة.. هذا ما ضُبط في طرابلس
27/08/2025 21:15:58
27/08/2025 21:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزيرة الزين تفقدت أضرار حريق القبيات ودعت لتشديد الوقاية والمحاسبة
Lebanon 24
الوزيرة الزين تفقدت أضرار حريق القبيات ودعت لتشديد الوقاية والمحاسبة
27/08/2025 21:15:58
27/08/2025 21:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. ماذا ينتظر "حماس" في لبنان؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا ينتظر "حماس" في لبنان؟
14:13 | 2025-08-27
27/08/2025 02:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
14:00 | 2025-08-27
27/08/2025 02:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع صوت قوي.. تفجير إسرائيلي في جنوب لبنان!
Lebanon 24
سماع صوت قوي.. تفجير إسرائيلي في جنوب لبنان!
13:42 | 2025-08-27
27/08/2025 01:42:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في بلدة جنوبية.. حادثة مروّعة تُنهي حياة "علي"
Lebanon 24
مأساة في بلدة جنوبية.. حادثة مروّعة تُنهي حياة "علي"
13:35 | 2025-08-27
27/08/2025 01:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بطريركية الأرمن الكاثوليك تطلق الموقع الرسمي لمناسبة تقديس الطوباوي مالويان
Lebanon 24
بطريركية الأرمن الكاثوليك تطلق الموقع الرسمي لمناسبة تقديس الطوباوي مالويان
13:21 | 2025-08-27
27/08/2025 01:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
04:05 | 2025-08-27
27/08/2025 04:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
08:01 | 2025-08-27
27/08/2025 08:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
23:32 | 2025-08-26
26/08/2025 11:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم إعلامية الـ LBCI ندى اندراوس.. فقدت أقرب الناس (صورة)
Lebanon 24
الموت يؤلم إعلامية الـ LBCI ندى اندراوس.. فقدت أقرب الناس (صورة)
03:07 | 2025-08-27
27/08/2025 03:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
08:17 | 2025-08-27
27/08/2025 08:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:13 | 2025-08-27
بالفيديو.. ماذا ينتظر "حماس" في لبنان؟
14:00 | 2025-08-27
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
13:42 | 2025-08-27
سماع صوت قوي.. تفجير إسرائيلي في جنوب لبنان!
13:35 | 2025-08-27
مأساة في بلدة جنوبية.. حادثة مروّعة تُنهي حياة "علي"
13:21 | 2025-08-27
بطريركية الأرمن الكاثوليك تطلق الموقع الرسمي لمناسبة تقديس الطوباوي مالويان
13:12 | 2025-08-27
أمرٌ أساسيّ يريده الأميركيون من الجيش.. ما هو؟
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
27/08/2025 21:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
27/08/2025 21:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
27/08/2025 21:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24