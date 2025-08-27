Advertisement

اليونيسكو من صور: تعزيز التربية الإعلامية ومواجهة التضليل الرقمي

27-08-2025 | 07:29
Doc-P-1409672-638919019905316182.png
Doc-P-1409672-638919019905316182.png photos 0
أعلن مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت أنه نظم برنامجاً تدريبياً شاملاً في الجامعة اللبنانية الدولية – فرع صور، في إطار استراتيجيته لتعزيز التربية الإعلامية والمعلوماتية وضمان دمجها في المناهج الجامعية.
البرنامج انطلق عبر تدريب تقني متقدم استهدف مجموعة من الأساتذة، ركز على مهارات التحقق من المعلومات، التفكير النقدي، مواجهة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية. وبعد تأهيل الأساتذة، نُقلت الخبرات إلى أكثر من مئة طالب وطالبة من مختلف الاختصاصات.
الطالبة ملاك حجاب، من قسم الإذاعة والتلفزيون، وصفت التجربة بـ"الملهمة"، وقالت: "تعلمت أهمية التفكير النقدي في مكافحة التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية، وسأستخدم هذه المهارة لتمييز الحقيقة قبل مشاركة أي معلومة".
اليونسكو أكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميم التجربة داخل البيئة الجامعية عبر إدماج المهارات في الأنشطة والمقررات التعليمية، ما يجعل الطلاب "سفراء للتربية الإعلامية" في قراهم ومجتمعاتهم، من خلال مبادرات توعوية لنشر ثقافة التفكير النقدي وتعزيز التماسك المجتمعي.
ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع تمكين الشباب في جنوب لبنان، الممول من اليونيفيل والمنفذ بالشراكة بين اليونسكو واليونيسف، مع توسيع دائرة المستفيدين لتشمل صناع المحتوى والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني.
 
(الوكالة الوطنية)
