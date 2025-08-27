Advertisement

لبنان

حركة الأمة لباراك: سلوك استعلائي مهين يكشف الذهنية الاستعمارية

Lebanon 24
27-08-2025 | 07:39
Doc-P-1409676-638919025723549247.png
Doc-P-1409676-638919025723549247.png photos 0
أصدرت حركة الأمة بياناً دانت فيه "السلوك الفاضح" الذي ارتكبه المبعوث الأميركي خلال زيارته إلى قصر بعبدا، حيث تعمّد، بحسب البيان، "إهانة الصحافة اللبنانية بتصرفات متغطرسة، تكشف عن عقلية استعمارية لا تزال الإدارة الأميركية تحاول فرضها على لبنان".
الحركة أكدت أن هذه الممارسات "ليست حادثة فردية، بل تعكس سياسة أميركية قائمة على الاستخفاف بسيادة لبنان والتدخل الفج في شؤونه الداخلية"، مشددة على أن لبنان "بلد مقاوم حر، لن يخضع للابتزاز أو التهديد مهما كانت الضغوط".
وختمت بالدعوة إلى "اتخاذ موقف رسمي حاسم يضع حداً لمثل هذه الانتهاكات، ويؤكد أن كرامة اللبنانيين وسيادتهم خط أحمر".
 
(الوكالة الوطنية)
