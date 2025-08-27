حركة الأمة لباراك: سلوك استعلائي مهين يكشف الذهنية الاستعمارية

أصدرت بياناً دانت فيه "السلوك الفاضح" الذي ارتكبه المبعوث الأميركي خلال زيارته إلى ، حيث تعمّد، بحسب البيان، "إهانة بتصرفات متغطرسة، تكشف عن عقلية استعمارية لا تزال تحاول فرضها على ".

الحركة أكدت أن هذه الممارسات "ليست حادثة فردية، بل تعكس سياسة أميركية قائمة على الاستخفاف بسيادة لبنان والتدخل الفج في شؤونه الداخلية"، مشددة على أن لبنان "بلد مقاوم حر، لن يخضع للابتزاز أو التهديد مهما كانت الضغوط".

وختمت بالدعوة إلى "اتخاذ موقف رسمي حاسم يضع حداً لمثل هذه الانتهاكات، ويؤكد أن كرامة اللبنانيين وسيادتهم خط أحمر".

(الوكالة الوطنية)