Advertisement

لبنان

مؤتمر وطني عن التعليم: التربية خط الدفاع الأول لحماية الوطن

Lebanon 24
27-08-2025 | 07:43
A-
A+
Doc-P-1409683-638919036640858813.png
Doc-P-1409683-638919036640858813.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
برعاية وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، نظمت الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم (MUBS) بالتعاون مع المعهد الثقافي التربوي للتنمية والبحث (CEIDR) والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مؤتمراً وطنياً بعنوان: "التعليم والأمن الوطني: مقاربات تكاملية لبناء الإنسان والمؤسسات"، وذلك بحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود وشخصيات أمنية وأكاديمية وتربوية بارزة.
Advertisement
افتتحت أعمال المؤتمر بالنشيد الوطني، تلاه كلمات رسمية أجمعت على "ضرورة التكامل بين التربية والأمن في بناء الإنسان وتعزيز حماية الوطن". ثم انطلقت الجلسات العلمية، بإدارة الإعلامي جوزف إبراهيم.
الجلسة الأولى بعنوان "التعليم من أجل أمن مستدام"، أدارتها الدكتورة فادية حسين، وتضمنت مداخلات للبروفسور محمد رمال (USJ) حول "دور المناهج في ترسيخ قيم المواطنة والسلم"، العميد جوزيف مسلم عن "أهمية اتفاقيات التعاون بين القوى الأمنية والتربوية"، والدكتورة ثروت دليقان منذر حول "دور الأهل في الوقاية من العنف"، والدكتورة هيام لطفي التي عرضت رؤية الجامعة الحديثة لدعم الأمن الوطني.
أما الجلسة الثانية بعنوان "الأمن السيبراني والتحديات الرقمية"، فأدارتها الدكتورة فاطمة حلواني، وتضمنت مداخلات للدكتورة فيولّا مخزوم عن "الاستخدام الآمن للتكنولوجيا في التعليم"، الرائد إلياس داغر من مكافحة الجريمة الإلكترونية حول "التهديدات الرقمية"، والبروفسورة أودين سلوم التي تناولت "القوانين والتحديات لحماية المتعلمين".
التوصيات الختامية شددت على "إدماج مفاهيم المواطنة والسلم الأهلي في المناهج، تعزيز التعاون بين المؤسسات التربوية والأمنية، رفع وعي الأهل بمخاطر الفضاء الرقمي، وضع سياسة وطنية للأمن السيبراني التربوي، وإنشاء مرصد وطني للتعليم والأمن الوطني".
وفي الختام، قدم القاضي مروان عبود والدكتور حاتم علامي دروع الشكر والتقدير للمشاركين، في أجواء أكدت أن "الأمن الوطني يبدأ من التربية، وبناء مواطن محصن بالعلم والقيم".
 
(الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
سليمان: الجيش اللبناني خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة التحديات الأمنية
lebanon 24
27/08/2025 21:16:41 Lebanon 24 Lebanon 24
دبوسي في مؤتمر "التحول الأخضر": لم يعد خياراً بل ضرورة وطنية أممية
lebanon 24
27/08/2025 21:16:41 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيسي: حماية الحدود وتعزيز قوة لبنان واجب وطني
lebanon 24
27/08/2025 21:16:41 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: المقاومة تساند ولكن الجيش هو المسؤول الأول عن الدفاع عن الوطن ويجب تسليحه ودعمه والمقاومة اليوم لم تفقد وظيفتها
lebanon 24
27/08/2025 21:16:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:13 | 2025-08-27
14:00 | 2025-08-27
13:42 | 2025-08-27
13:35 | 2025-08-27
13:21 | 2025-08-27
13:12 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24