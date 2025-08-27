Advertisement

لبنان

حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود

Lebanon 24
27-08-2025 | 08:01
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثة شاب مصاب بطلقٍ ناريٍّ في رأسه، في منطقة برج حمود، وإلى جانبه دراجة نارية ملقاة على الأرض.
وحضرت القوى الأمنيّة إلى المكان، وفرضت طوقاً، وباشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.
 
 
