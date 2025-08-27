حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود

أفادت مندوبة " "، عن العثور على جثة شاب مصاب بطلقٍ ناريٍّ في رأسه، في ، وإلى جانبه دراجة نارية ملقاة على الأرض.

وحضرت القوى الأمنيّة إلى المكان، وفرضت طوقاً، وباشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.