عن لبنان... إليكم آخر ما قاله الرئيس السوريّ أحمد الشرع

قال الرئيس السوريّ "نُريد فتح صفحة تاريخية جديدة مع تقوم على تجاوز إرث الماضي والذاكرة السلبيّة".

وأضاف : "نُريد علاقة مع لبنان من دولة إلى دولة تقوم على معالجات إقتصادية واستقرار ومصلحة مشتركة".

وأشار إلى أنّ "الإتّفاق مع يحظى بدعم داخلي وخارجي وهو الأرضية التي يُبنى عليها أيّ حوار".

وأكّد الشرع "ضرورة وحدة ، وعدم القبول بسلاح خارج الدولة".

وتابع: "هناك بحث متقدم بشأن إتّفاق أمنيّ بين سوريا وإسرائيل".