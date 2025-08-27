Advertisement

لبنان

عن لبنان... إليكم آخر ما قاله الرئيس السوريّ أحمد الشرع

Lebanon 24
27-08-2025 | 08:31
قال الرئيس السوريّ أحمد الشرع "نُريد فتح صفحة تاريخية جديدة مع لبنان تقوم على تجاوز إرث الماضي والذاكرة السلبيّة".
وأضاف الشرع: "نُريد علاقة مع لبنان من دولة إلى دولة تقوم على معالجات إقتصادية واستقرار ومصلحة مشتركة".
 
 
وأشار إلى أنّ "الإتّفاق مع مظلوم عبدي يحظى بدعم داخلي وخارجي وهو الأرضية التي يُبنى عليها أيّ حوار".
 
 
وأكّد الشرع "ضرورة وحدة سوريا، وعدم القبول بسلاح خارج الدولة".
 
 
وتابع: "هناك بحث متقدم بشأن إتّفاق أمنيّ بين سوريا وإسرائيل".
 
 
 
