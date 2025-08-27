Advertisement

لبنان

تدبير عاجل يتعلّق بحماية النواب... هذا ما تقرّر

Lebanon 24
27-08-2025 | 08:50
أفادت معلومات الـmtv بأن قيادة أمن الدولة اتخذت تدابير بخفض عدد عناصر حماية النواب من 4 إلى 3 وذلك بسبب النقص في العديد وكثرة المهمات الموكلة إليها.
