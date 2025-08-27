Advertisement

لبنان

جريمة تهزّ سن الفيل... هكذا قُتِلَ إبن الـ26 عاماً (صورة)

Lebanon 24
27-08-2025 | 08:44
Doc-P-1409704-638919067864752333.png
Doc-P-1409704-638919067864752333.png photos 0
قُتِلَ الشاب الفلسطينيّ - اللبنانيّ أندروس بياضة، من مواليد العام 1999، في منطقة سن الفيل.
وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ بياضة تعرّض لإطلاق نار مباشر بهدف السرقة.
 
 
وحضرت القوى الأمنية إلى مكان الجريمة، وبدأت تحقيقاتها.
  
 
