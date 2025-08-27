Advertisement

لبنان

مناشدة من فريق دفاع هنيبعل القذافي للرئيس عون

Lebanon 24
27-08-2025 | 09:14
Doc-P-1409714-638919084510954866.png
Doc-P-1409714-638919084510954866.png photos 0
ندّد فريق الدفاع عن هنيبعل القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، "باستمرار احتجازه دون أي تهمة قانونية واضحة"، وانتقد "عدم تجاوب السلطات اللبنانية مع المحاولات القانونية والمساعي الرسمية الليبية، إضافة إلى تجاهل طلبات النائب العام الليبي لمتابعة ملف القذافي".
وأشار فريق الدفاع في بيان، إلى أن "بعض السياسيين يسعون إلى توظيف ملف القذافي لتحقيق أغراض سياسية ضيقة واستغلاله لكسب التعاطف والنفوذ في بعض المناسبات".
 
وناشد الفريق رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، للاهتمام بهذا الملف والتدخل لإطلاق سراحه. (العربية)
 
 
 
