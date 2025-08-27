مناشدة من فريق دفاع هنيبعل القذافي للرئيس عون

Advertisement

ندّد فريق الدفاع عن نجل الرئيس الراحل ، "باستمرار احتجازه دون أي تهمة قانونية واضحة"، وانتقد "عدم تجاوب مع المحاولات القانونية والمساعي الرسمية ، إضافة إلى تجاهل طلبات الليبي لمتابعة ملف ".وأشار فريق الدفاع في بيان، إلى أن "بعض السياسيين يسعون إلى توظيف ملف القذافي لتحقيق أغراض سياسية ضيقة واستغلاله لكسب التعاطف والنفوذ في بعض المناسبات".