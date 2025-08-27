Advertisement

لبنان

البطريرك الراعي يستقبل وفوداً من الجنوب.. لتعزيز الصمود الوطني

Lebanon 24
27-08-2025 | 09:27
A-
A+
Doc-P-1409717-638919089974870109.png
Doc-P-1409717-638919089974870109.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، رئيس بلدية القوزح شربل رزق ووفدًا من المجلس البلدي، لمناقشة أوضاع البلدة في ظل الاعتداءات على الجنوب.
Advertisement

وأشار رزق إلى أنهم طلبوا من البطريرك دعم المدارس الكاثوليكية لمساعدة الأهالي في تأمين التعليم لأبنائهم، ووعد البطريرك بالوقوف إلى جانبهم لتثبيت الأهالي في قراهم.

كما استقبل الراعي وفودًا من شركة Cody Smart لمتابعة مشروع الانتشار المسيحي وتعزيز العلاقة مع الوطن الأم، بالإضافة إلى وفود من المزارعين والتعاونيات برئاسة المهندسة غلوريا أبي زيد، ووفد شيعي من بعلبك الهرمل برئاسة الشيخ عباس يزبك والدكتور هادي مراد، حيث تم التأكيد على الوحدة الوطنية وضرورة التعاون بين جميع المكونات اللبنانية لتعزيز الاستقرار والتنمية.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الرابطة المارونية في الجنوب: تأكيد على الصمود وتعزيز الحضور الوطني
lebanon 24
27/08/2025 21:18:19 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي يستقبل قائد الدرك: ثناء على استراتيجية الأمن في لبنان
lebanon 24
27/08/2025 21:18:19 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يبدأ جولته في الجنوب ويزور أبرشية صور المارونية في دبل
lebanon 24
27/08/2025 21:18:19 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي استقبل سفير تونس في زيارة وداعية
lebanon 24
27/08/2025 21:18:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:13 | 2025-08-27
14:00 | 2025-08-27
13:42 | 2025-08-27
13:35 | 2025-08-27
13:21 | 2025-08-27
13:12 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24