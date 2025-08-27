البطريرك الراعي يستقبل وفوداً من الجنوب.. لتعزيز الصمود الوطني

Advertisement

استقبل البطريرك في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، رئيس بلدية القوزح شربل رزق ووفدًا من المجلس البلدي، لمناقشة أوضاع البلدة في ظل الاعتداءات على الجنوب.وأشار رزق إلى أنهم طلبوا من البطريرك دعم المدارس الكاثوليكية لمساعدة الأهالي في تأمين التعليم لأبنائهم، ووعد البطريرك بالوقوف إلى جانبهم لتثبيت الأهالي في قراهم.كما استقبل وفودًا من شركة Cody Smart لمتابعة مشروع الانتشار المسيحي وتعزيز العلاقة مع الوطن الأم، بالإضافة إلى وفود من المزارعين والتعاونيات برئاسة المهندسة غلوريا أبي زيد، ووفد من الهرمل برئاسة الشيخ عباس يزبك والدكتور هادي مراد، حيث تم التأكيد على الوحدة الوطنية وضرورة التعاون بين جميع المكونات لتعزيز الاستقرار والتنمية.