لبنان

مفتي الجمهورية: تعزيز التعاون لخدمة المسلمين ولبنان

Lebanon 24
27-08-2025 | 09:30
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو مع وفد من مجلس الأمناء، وتمت مناقشة الشؤون الإسلامية والخطط المستقبلية للجمعية.
وأكد سنو أن المقاصد تعمل بتنسيق دائم مع دار الفتوى لتحقيق إنجازات في المجالات الطبية والتعليمية والتنموية والاجتماعية، مشدداً على أهمية وحدة الصف الإسلامي والوطني لخدمة مصلحة لبنان وشعبه.
 
(الوكالة الوطنية)
