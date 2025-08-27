مفتي الجمهورية: تعزيز التعاون لخدمة المسلمين ولبنان

Advertisement

استقبل مفتي الجمهورية دريان الفتوى رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في الدكتور فيصل سنو مع وفد من مجلس الأمناء، وتمت مناقشة الشؤون الإسلامية والخطط المستقبلية للجمعية.وأكد سنو أن المقاصد تعمل بتنسيق دائم مع دار الفتوى لتحقيق إنجازات في المجالات الطبية والتعليمية والتنموية والاجتماعية، مشدداً على أهمية وحدة الصف الإسلامي والوطني لخدمة مصلحة وشعبه.