سلام: لضرورة استمرار الدعم العربي للبنان والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها

التقى رئيس الدكتور نواف سلام في مدينة الجديدة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في مصر العربية الدكتور بدر عبد العاطي.وخلال اللقاء، أكّد الرئيس سلام خصوصية العلاقات الأخوية التي تجمع ومصر، معبّرًا عن تقديره للدور التاريخي الذي تؤديه مصر في دعم استقرار لبنان ومساندة مؤسسات الدولة . كما أعاد التشديد على ضرورة استمرار الدعم العربي للبنان، والضغط على لوقف اعتداءاتها.وأشار الرئيس سلام إلى تطلع الحكومة اللبنانية إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، مبرزًا أهمية عقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة في القاهرة خلال العام الجاري، باعتبارها محطة أساسية لترجمة الإرادة السياسية المشتركة إلى خطوات عملية.بدوره، رحّب الوزير عبد العاطي بالرئيس سلام، مؤكّدًا أنّ زيارته تشكّل خطوة مهمّة لتعزيز مسار العلاقات الثنائية. كما جدّد تأكيد دعم مصر الثابت للبنان، خصوصًا في ظل الانتهاكات المتكررة، ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم لجهود إعادة الإعمار في لبنان، مشيرًا إلى استعداد مصر الكامل لتقديم خبراتها، استنادًا إلى ما تتمتع به الشركات من كفاءة في مجال التشييد والبناء.وتناول اللقاء أيضًا المستجدات الإقليمية، وفي مقدّمتها الوضع في قطاع غزة والملف السوري، حيث شدّد الجانبان على وحدة الموقف في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على الحفاظ على وحدة واستقرارها.