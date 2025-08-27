لقاءات لإحياء معرض رشيد كرامي الدولي.. وترسيخ دوره الوطني

Advertisement

التقى المعمار ، مستشار ، رئيس مجلس إدارة لمعرض الدكتور هاني شعراني، لبحث الوضع الحالي للمعرض وآلية إعادة إحيائه كمعلَم ثقافي واقتصادي في والشمال.وشملت المباحثات سبل التعاون بين والمعرض من خلال إقامة فعاليات متنوعة تجمع بين الثقافة والاقتصاد، بهدف ترسيخ المعرض كمركز وطني مميز يعكس تراث المدينة والمجتمع.