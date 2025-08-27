Advertisement

لبنان

لقاءات لإحياء معرض رشيد كرامي الدولي.. وترسيخ دوره الوطني

Lebanon 24
27-08-2025 | 09:37
التقى المعمار جاد تابت، مستشار وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة المدير العام لمعرض رشيد كرامي الدولي الدكتور هاني شعراني، لبحث الوضع الحالي للمعرض وآلية إعادة إحيائه كمعلَم ثقافي واقتصادي في طرابلس والشمال.
وشملت المباحثات سبل التعاون بين وزارة الثقافة والمعرض من خلال إقامة فعاليات متنوعة تجمع بين الثقافة والاقتصاد، بهدف ترسيخ المعرض كمركز وطني مميز يعكس تراث المدينة والمجتمع.
 
(الوكالة الوطنية)
