لبنان

وزير الدفاع اجتمع مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتيّة

Lebanon 24
27-08-2025 | 09:56
Doc-P-1409733-638919107242657173.jpg
Doc-P-1409733-638919107242657173.jpg photos 0
اجتمع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى والوفد المرافق مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في قصر بيان، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى دولة الكويت.
وكان اللقاء مناسبة للتأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان والكويت، والحرص المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات ولا سيّما على المستوى الأمني والعسكري، مع التطرّق إلى الأوضاع العامة في المنطقة وأهمية استمرار التنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، ومكافحة التهريب والمخدرات، إضافةً إلى بحث سبل دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية وتطوير قدراتها.

وأشاد وزير الداخلية الكويتي بدور الجالية اللبنانية على صعيد التنمية في الكويت ومساهمتها الفعّالة في هذا المجال، وبالتزامها الدائم باحترام القوانين في دولة الكويت، مرحّبًا بتعزيز حضورها من خلال الترحيب بزيادة أعدادها.
 
 
وفي سياق منفصل، لبّى منسى دعوة القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية في دولة الكويت ميا العضم، حيث التقى وفدًا من أبناء الجالية اللبنانية.

وخاطب منسى الحضور مؤكدًا أن اللبنانيين في الكويت يشكلون نموذجًا يحتذى به في الالتزام والعمل الجاد، وأن وجودهم في هذا البلد المضياف يقوم على الكد والسعي الشريف لتأمين لقمة العيش بكرامة، وليس على السعي وراء المظاهر. وأشاد بالاحترام الذي أظهروه للكويت وأهلها، مقابل ما لقيه اللبنانيون من استقبال أخوي ورعاية كريمة.

وأضاف أن أبناء الجالية هم خير ممثلين لوطنهم، يحملون رايته في الخارج، ويجسدون قيم الوفاء والانتماء، مؤكدًا أنّ القيادة في لبنان وعلى رأسها فخامة الرئيس العماد جوزف عون، تعتز بهم وتعتبرهم قدوةً في الوطنية والإخلاص. كما شدّد على أن لبنان لا يمكن أن يستمر إلا بتكاتف أبنائه وتعاضد مؤسساته وصمود جيشه ووحدة شعبه بمختلف طوائفه.

وختم وزير الدفاع الوطني داعيًا أفراد الجالية إلى البقاء جسر محبة بين لبنان والكويت، وأن يواصلوا عكس الصورة المشرقة عن وطنهم أينما وُجدوا، معبّرًا عن امتنانه للكويت وشعبها على ما يقدمونه من دعم ورعاية، ومؤكدًا أن لبنان والكويت سيبقيان معًا في علاقة أخوة متينة.
 
فيديو
