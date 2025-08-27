القنصلية النيبالية: تسهيلات قانونية للرعايا النيباليين في لبنان

Advertisement

أعلنت العامة لجمهورية النيبال في السماح للرعايا النيباليين العاملين في الخدمة المنزلية بالسفر والعودة إلى بشكل قانوني، شرط إصدار عقد عمل موقّع ومصادق عليه.كما استؤنفت إصدار التأشيرات السياحية لفترات 15 و30 و90 يومًا، مع إمكانية تجديد جوازات السفر مباشرة عبر القنصلية، مشيرة إلى أن جميع فئات العاملين من أبناء الجالية يمكنها الحصول على موافقة عمل خاضعة لقانون العمل اللبناني.