لبنان

القنصلية النيبالية: تسهيلات قانونية للرعايا النيباليين في لبنان

Lebanon 24
27-08-2025 | 10:00
أعلنت القنصلية الفخرية العامة لجمهورية النيبال في بيروت السماح للرعايا النيباليين العاملين في الخدمة المنزلية بالسفر والعودة إلى لبنان بشكل قانوني، شرط إصدار عقد عمل موقّع ومصادق عليه.
كما استؤنفت إصدار التأشيرات السياحية لفترات 15 و30 و90 يومًا، مع إمكانية تجديد جوازات السفر مباشرة عبر القنصلية، مشيرة إلى أن جميع فئات العاملين من أبناء الجالية يمكنها الحصول على موافقة عمل خاضعة لقانون العمل اللبناني.
 
(الوكالة الوطنية)
13:12 | 2025-08-27
