في قصر عدل النبطية.. تسلم هبة من إحدى الموكلات

تسلّم الرئيس الأول لمحكمة استئناف القاضي ، هبة جديدة إلى قصر العدل في النبطية مقدمة من الشيخة هند عبر موكلتها المحامية سهى بلوط الأسعد، تمثلت بمولد كهربائي عالي الجودة. وجرت عملية التسليم بحضور حشد من القضاة والمحامين والإعلاميين.

وخلال المراسم، أشاد القاضي بالمبادرة، واصفًا الشيخة هند بأنّها "صاحبة الأيادي البيضاء والقلب الأبيض"، ومشيرًا إلى أنّ عطاياها هي "عطاء الفرح والنور". وأكّد أنّ هذه الخطوة تترجم حرصها الدائم على دعم المؤسسات العامة وتعزيز صمودها، بما يضمن استمرارية مرفق العدالة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها ، خصوصًا في الجنوب. كما وجّه الشكر للمحامية سهى بلوط الأسعد التي "تسعى دائماً لمدّ جسور التعاون بين أبناء الوطن المغتربين والمقيمين".

(الوكالة الوطنية)