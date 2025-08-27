29
لبنان
في قصر عدل النبطية.. تسلم هبة من إحدى الموكلات
Lebanon 24
27-08-2025
|
10:42
A-
A+
تسلّم الرئيس الأول لمحكمة استئناف
النبطية
القاضي
منيف بركات
، هبة جديدة إلى قصر العدل في النبطية مقدمة من الشيخة هند
عبد المجيد
آل ثاني
عبر موكلتها المحامية سهى بلوط الأسعد، تمثلت بمولد كهربائي عالي الجودة. وجرت عملية التسليم بحضور حشد من القضاة والمحامين والإعلاميين.
وخلال المراسم، أشاد القاضي
بركات
بالمبادرة، واصفًا الشيخة هند بأنّها "صاحبة الأيادي البيضاء والقلب الأبيض"، ومشيرًا إلى أنّ عطاياها هي "عطاء الفرح والنور". وأكّد أنّ هذه الخطوة تترجم حرصها الدائم على دعم المؤسسات العامة وتعزيز صمودها، بما يضمن استمرارية مرفق العدالة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها
لبنان
، خصوصًا في الجنوب. كما وجّه الشكر للمحامية سهى بلوط الأسعد التي "تسعى دائماً لمدّ جسور التعاون بين أبناء الوطن المغتربين والمقيمين".
(الوكالة الوطنية)
