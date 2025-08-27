Advertisement

لبنان

وقفة غضب في صيدا: الإعلاميون يواجهون رصاص الاحتلال بالكلمة والصورة

Lebanon 24
27-08-2025 | 10:52
A-
A+
Doc-P-1409762-638919143487726171.png
Doc-P-1409762-638919143487726171.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظّم إعلاميو وإعلاميات صيدا وقفة غضب أمام ساحة الشهداء في المدينة، "استنكارًا لجرائم قتل الصحافيين في فلسطين ولبنان، وآخرها استشهاد خمسة صحافيين في اعتداء وحشي بصاروخ إسرائيلي، وتنديدًا بحرب الإبادة الصهيونية في غزة".
Advertisement
ورفع المشاركون لافتة كبيرة تحمل صور الشهداء الإعلاميين والمصورين الذين استشهدوا في غزة قبل أيام، إضافة إلى صور شهداء الإعلام في لبنان وفلسطين الذين بلغ عددهم حتى الآن 246 شهيدًا.
تقدّم المشاركين ممثلون عن النائبين أسامة سعد وعبد الرحمن البزري، والنائبة السابقة بهية الحريري، ونقيب المصورين في لبنان علي علوش، ونائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية الدكتور بسام حمود، ومسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر، ومسؤول الإعلام في حركة حماس وليد الكيلاني، إضافة إلى ممثلين عن الشيخ حسام العيلاني وعدد من الأحزاب والفصائل اللبنانية والفلسطينية.

وألقى عبد معروف كلمة باسم الإعلاميين الفلسطينيين، فرأى أنّ "استهداف الصحافيين جريمة حرب"، داعيًا إلى "خطاب إعلامي موحد يعيد العدو إلى موقعه الطبيعي كعدو عنصري وفاشي ووحشي لا يمكن التعايش أو السلام معه، وأن تعود القضية الفلسطينية إلى موقعها الطبيعي كقضية العرب جمعاء". وأكد أنّ "استهداف الإعلاميين يأتي في إطار حرب الإبادة على غزة، وبدعم أميركي وصمت عربي ودولي هدفه طمس القضية الفلسطينية".

بدورها، شددت الإعلامية لينا مياسي باسم الإعلاميين اللبنانيين على أنّ "الصحافيين الشهداء كانوا النافذة الوحيدة التي أطلّ العالم من خلالها على غزة العزة، وهم صوت الأم الثكلى والطفل اليتيم والإنسان المعذّب بالعدوان". ورأت أنّ "العدو حاول إغلاق نافذة الحقيقة لكنه فشل، لأنّ الكاميرا والكلمة فضحتا جرائمه وأسقطتا قناعه".
كما أشارت إلى أنّ "الإساءة اللفظية الأخيرة بحق الإعلاميين من على منبر القصر الجمهوري مرفوضة، لأن كرامة الصحافيين من كرامة الوطن، وهم أصحاب رسالة وقضية".

من جهته، أكد نقيب المصورين الصحافيين علي علوش أنّ "شهداء الإعلام هم شهداء مقاومون"، متعهدًا أن يبقى الإعلام اللبناني "العيون الساهرة التي تكشف جرائم الاحتلال". وأعرب عن فخره "بما يقدمه الإعلاميون من تضحيات”، معتبرًا أنّهم “تفوقوا على مؤسسات ودول ومنظمات حقوقية لم تتحرك أمام هذا الإجرام الصهيوني الوحشي".
 
(الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
في صيدا... وقفة تضامنية تنديداً باستهداف الإعلاميين في فلسطين ولبنان
lebanon 24
27/08/2025 21:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24
جرحى برصاص آليات الاحتلال داخل مركز إيواء أصداء شمال غرب مدينة خانيونس
lebanon 24
27/08/2025 21:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفلسطينية: استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل
lebanon 24
27/08/2025 21:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز ميتار جنوب الخليل بالضفة الغربية
lebanon 24
27/08/2025 21:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:13 | 2025-08-27
14:00 | 2025-08-27
13:42 | 2025-08-27
13:35 | 2025-08-27
13:21 | 2025-08-27
13:12 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24