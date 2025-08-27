في صور.. انطلاق دورة الإمام موسى الصدر لكرة القدم

Advertisement

افتتحت حركة أمل ومكتب الشباب والرياضة في إقليم جبل عامل دورة الإمام موسى لكرة القدم في بلدة طرفلسية – قضاء صور، في الذكرى السابعة والأربعين لتغييب الإمام الصدر ورفيقيه، بحضور رئيس اتحاد الجنوب الفرعي لكرة القدم إبراهيم دبوق، ورئيس بلدية طرفلسية سليمان مازح، ومسؤول مكتب الشباب والرياضة في المنطقة الرابعة لحركة “أمل” ، ومسؤول شعبة الحركة في البلدة محسن مازح، إلى جانب فعاليات رياضية واجتماعية.افتتح الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد حركة أمل من عزف كشافة الرسالة، تلاه عرض للفرق الرياضية المشاركة.وقال دبوق في كلمته: "نلتقي اليوم على نهج الإمام المغيب السيد موسى الصدر الذي آمن بأن الإنسان هو القيمة العليا، وأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان علماً والتزاماً وروحاً رياضية. ومن هنا تأتي هذه لتؤكد أن الرياضة بالنسبة لحركة أمل ليست تفصيلاً بل هي جزء أصيل من مشروعنا التربوي والاجتماعي ومن رؤيتنا لبناء مجتمع متماسك ومتكافل ومحصن بالأخلاق والانتماء".وأضاف: "إننا إذ نحيي كل من ساهم في تنظيم هذه الدورة، لا بد أن ننوه بالتعاون القائم بين الحركة والجهات الرياضية المعنية، وفي طليعتها اتحاد الجنوب الفرعي بكرة القدم، وهو تعاون أثمر نشاطات وبرامج تصب في خدمة شبابنا وتفتح أبواب الأمل والفرص".وتابع: "لقد قال الإمام الصدر إن الرياضة تربية للنفوس قبل أن تكون إحرازاً للكؤوس، وعلى هذا الأساس سارت حركة أمل بقيادة دولة الرئيس الذي جعل من دعم الشباب والرياضة أولوية وطنية، مؤمناً بأن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان".واختُتم الحفل بمباراة بين فريقي طرفلسية والحميري، انتهت بفوز فريق الحميري بهدف نظيف.