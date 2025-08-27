Advertisement

لبنان

في صور.. انطلاق دورة الإمام موسى الصدر لكرة القدم

Lebanon 24
27-08-2025 | 11:07
A-
A+
Doc-P-1409767-638919151329386153.png
Doc-P-1409767-638919151329386153.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افتتحت حركة أمل ومكتب الشباب والرياضة في إقليم جبل عامل دورة الإمام موسى الصدر لكرة القدم في بلدة طرفلسية – قضاء صور، في الذكرى السابعة والأربعين لتغييب الإمام الصدر ورفيقيه، بحضور رئيس اتحاد الجنوب الفرعي لكرة القدم إبراهيم دبوق، ورئيس بلدية طرفلسية سليمان مازح، ومسؤول مكتب الشباب والرياضة في المنطقة الرابعة لحركة “أمل” علي سعد، ومسؤول شعبة الحركة في البلدة محسن مازح، إلى جانب فعاليات رياضية واجتماعية.
Advertisement

افتتح الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد حركة أمل من عزف كشافة الرسالة، تلاه عرض للفرق الرياضية المشاركة.
وقال دبوق في كلمته: "نلتقي اليوم على نهج الإمام المغيب السيد موسى الصدر الذي آمن بأن الإنسان هو القيمة العليا، وأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان علماً والتزاماً وروحاً رياضية. ومن هنا تأتي هذه الدورة لتؤكد أن الرياضة بالنسبة لحركة أمل ليست تفصيلاً بل هي جزء أصيل من مشروعنا التربوي والاجتماعي ومن رؤيتنا لبناء مجتمع متماسك ومتكافل ومحصن بالأخلاق والانتماء".

وأضاف: "إننا إذ نحيي كل من ساهم في تنظيم هذه الدورة، لا بد أن ننوه بالتعاون القائم بين الحركة والجهات الرياضية المعنية، وفي طليعتها اتحاد الجنوب الفرعي بكرة القدم، وهو تعاون أثمر نشاطات وبرامج تصب في خدمة شبابنا وتفتح أبواب الأمل والفرص".

وتابع: "لقد قال الإمام الصدر إن الرياضة تربية للنفوس قبل أن تكون إحرازاً للكؤوس، وعلى هذا الأساس سارت حركة أمل بقيادة دولة الرئيس نبيه بري الذي جعل من دعم الشباب والرياضة أولوية وطنية، مؤمناً بأن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان".

واختُتم الحفل بمباراة بين فريقي طرفلسية والحميري، انتهت بفوز فريق الحميري بهدف نظيف.
 
(الوكالة الوطنية)

مواضيع ذات صلة
نادي المجد شحيم الاول في بطولة دورة الامام الصدر في الصرفند
lebanon 24
27/08/2025 21:21:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: الإمام موسى الصدر هو إمام المقاومين وأثّر في المنطقة ودعا إلى مواجهة المحتل
lebanon 24
27/08/2025 21:21:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. إليكم شعار الذكرى الـ47 لتغييب الإمام موسى الصدر
lebanon 24
27/08/2025 21:21:16 Lebanon 24 Lebanon 24
كلاس عن السيد الصدر: لم يغب الإمام عن الوجدان والوطن
lebanon 24
27/08/2025 21:21:16 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رياضة

متفرقات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:13 | 2025-08-27
14:00 | 2025-08-27
13:42 | 2025-08-27
13:35 | 2025-08-27
13:21 | 2025-08-27
13:12 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24