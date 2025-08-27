29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
23
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
من قياديّ بارز في "حزب الله".. بيان شديدّ اللهجة تجاه أميركا
Lebanon 24
27-08-2025
|
11:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر المعاون السياسي للأمين العام لـ"
حزب الله
" السيد حسين الخليل أنَّ "الإدارة الأميركية تريد
القضاء
على كل مقوّمات الصمود والدفاع التي يتمتع بها
لبنان
، وتحويله إلى مستعمرة أميركية - إسرائيلية تنحو به نحو ما يُسمى مسار التطبيع والاستسلام وصولاً إلى الإتفاقات الإبراهيمية".
Advertisement
وفي بيان له، قال الخليل: "لقد استطاعت الإدارة الأميركية بكل أسف وعبر سلطات الوصاية الأميركية والإقليمية والتي تتحرك في هذا البلد بالعلن والخفاء أن تجرّ الحكومة
اللبنانية
إلى اتخاذ القرارات الخطيئة كخطوة أولى نحو مسار متكامل من الإستسلام والخضوع الكاملين".
وأضاف: "إن الإملاءات الأميركية الوقحة والمهينة، والتي تمثّلت في تصريحات أعضاء الوفد الأميركي المشؤوم في الإعلام وأمام المسؤولين الرسميين اللبنانيين، والهادفة إلى نزع سلاح حزب الله كمقدمة لأي أمن واستقرار مزعومين ما هي إلاَّ تنصُّل واضحٌ وفاضح من الاتفاق الذي رعته أميركا وفرنسا في تشرين 2024، والقاضي في بنوده الأولى والصريحة إلى وقف الأعمال العدائية، ووقف جميع الإعتداءات
الإسرائيلية
براً وبحراً وجواً وبدون أي لبس".
وتابع: "إن الإدارة الأميركية التي أرسلت رسلها إلى
بيروت
بدءاً بمورغان أورتاغوس ثم توم براك بأوراقه الأولى والثانية والثالثة، ثم أتبعته بوفد موسَّع ضم أعضاءً في الكونغرس والإدارة، أرادت أن تغسل يديها بالكامل من كل تعهداتها السابقة وضماناتها الصريحة والتزاماتها بالضغط على
إسرائيل
لوقف اعتداءاتها اليومية والإنسحاب من المناطق المحتلة من لبنان، كما جاءت متناقضة لكل ما التزم به الموفدون الأميركيون إياهم مؤخراً أمام الرؤساء الثلاث من وعود كاذبة".
وذكر أنَّ "دفع
الأميركيين
باتجاه زج الجيش اللبناني الوطني للوقوف بوجه أهله وشعبه والإيقاع بينه وبين المقاومة ما هي إلّا محاولة دنيئة لِهدم ركنين أساسيين في بنيان هذا البلد وهما الجيش والمقاومة. وإننا في الوقت الذي نُدين به هذا الحراك الدنيء، نُكرّر على مسامع المسؤولين الرسميين في لبنان التنبُّه من الوقوع في مثل هذه الأفخاخ القاتلة".
وتابع: "إنَّ ادعاء بعض المعنيين في البلد، وخصوصاً من هم على رأس السلطة التنفيذية أنَّ ما يقومون به هو تطبيق لإتفاق الطائف، هو خطأ فادح وشبهة كبيرة استفاقوا على استحضارها الآن في حضرة الغزو السياسي الأميركي والإقليمي، لأن اتفاق الطائف نصَّ صراحةً على حق لبنان في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تُتيح له تحرير أرضه والدفاع عنها وليس أقلها مقاومة أهله الشريفة. ولقد كان هذا جلياً في البيانات الوزارية لكل الحكومات اللبنانية المتعاقبة بعد الطائف، وإن أخوف ما نخافهُ هو جر البلد إلى حربٍ أهلية، جاء اتفاق الطائف لوأدها بعد معاناة طويلة ألمت باللبنانيين".
وختم: "إننا إزاء ما يحصل، لا زلنا نأمل من القيّمين والحريصين على استقلال وأمان هذا البلد وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية، العمل على وضع حدٍ لهذه الإنبطاحة السياسية لقرارات الحكومة اللبنانية وإبعاد المؤسسة الوطنية الشريفة وهي الجيش اللبناني عن الفتنة الداخلية التي تُهدد الأمن والإستقرار، كما العمل على إعادة النظر بالشكل والمضمون في التعاطي مع ما يحمله الموفدون الدوليون والإقليميون من توجهات تُهدد أمن البلد وسلمه الأهلي وتنتقص من حريته وسيادته".
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: بيان حزب الله "الشديد اللهجة" ردا على قرار الحكومة اللبنانية يُظهر أن الحزب سيصمد
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: بيان حزب الله "الشديد اللهجة" ردا على قرار الحكومة اللبنانية يُظهر أن الحزب سيصمد
27/08/2025 21:21:23
27/08/2025 21:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان سوري شديد اللهجة رداً على الغارات الإسرائيلية
Lebanon 24
بيان سوري شديد اللهجة رداً على الغارات الإسرائيلية
27/08/2025 21:21:23
27/08/2025 21:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان شديد اللهجة لرابطة الاساتذة المتعاقدين.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
بيان شديد اللهجة لرابطة الاساتذة المتعاقدين.. هذه تفاصيله
27/08/2025 21:21:23
27/08/2025 21:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأميركي يعلن تصفية قيادي بارز في "داعش" شمال سوريا
Lebanon 24
الجيش الأميركي يعلن تصفية قيادي بارز في "داعش" شمال سوريا
27/08/2025 21:21:23
27/08/2025 21:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. ماذا ينتظر "حماس" في لبنان؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا ينتظر "حماس" في لبنان؟
14:13 | 2025-08-27
27/08/2025 02:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
14:00 | 2025-08-27
27/08/2025 02:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع صوت قوي.. تفجير إسرائيلي في جنوب لبنان!
Lebanon 24
سماع صوت قوي.. تفجير إسرائيلي في جنوب لبنان!
13:42 | 2025-08-27
27/08/2025 01:42:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في بلدة جنوبية.. حادثة مروّعة تُنهي حياة "علي"
Lebanon 24
مأساة في بلدة جنوبية.. حادثة مروّعة تُنهي حياة "علي"
13:35 | 2025-08-27
27/08/2025 01:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بطريركية الأرمن الكاثوليك تطلق الموقع الرسمي لمناسبة تقديس الطوباوي مالويان
Lebanon 24
بطريركية الأرمن الكاثوليك تطلق الموقع الرسمي لمناسبة تقديس الطوباوي مالويان
13:21 | 2025-08-27
27/08/2025 01:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
04:05 | 2025-08-27
27/08/2025 04:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
08:01 | 2025-08-27
27/08/2025 08:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
23:32 | 2025-08-26
26/08/2025 11:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم إعلامية الـ LBCI ندى اندراوس.. فقدت أقرب الناس (صورة)
Lebanon 24
الموت يؤلم إعلامية الـ LBCI ندى اندراوس.. فقدت أقرب الناس (صورة)
03:07 | 2025-08-27
27/08/2025 03:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
08:17 | 2025-08-27
27/08/2025 08:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:13 | 2025-08-27
بالفيديو.. ماذا ينتظر "حماس" في لبنان؟
14:00 | 2025-08-27
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
13:42 | 2025-08-27
سماع صوت قوي.. تفجير إسرائيلي في جنوب لبنان!
13:35 | 2025-08-27
مأساة في بلدة جنوبية.. حادثة مروّعة تُنهي حياة "علي"
13:21 | 2025-08-27
بطريركية الأرمن الكاثوليك تطلق الموقع الرسمي لمناسبة تقديس الطوباوي مالويان
13:12 | 2025-08-27
أمرٌ أساسيّ يريده الأميركيون من الجيش.. ما هو؟
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
27/08/2025 21:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
27/08/2025 21:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
27/08/2025 21:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24