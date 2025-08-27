في الجنوب.. هذا ما تبلغه برّاك من الجيش

توقفت مصادر إعلامية عند الزيارة التي قام بها المبعوث الأميركي إلى ثكنة الشهيد في ، اليوم الأربعاء، حيث التقى مع ضباط الجيش هناك.

وكان وصل على متن طوافة عسكرية إلى الثكنة على رأس وفدٍ أميركي، وتقول المعلومات إنَّ "المبعوث الأميركي اطلع مع الوفد على مهمات الجيش في ".



وقالت المصادر إن "الجيش أطلع الوفد على مناطق توسّعت فيها بالجنوب"، مشيرة إلى أن "الجيش أكد للوفد إنهاء 85% من مهامه في جنوب ".

