Advertisement

لبنان

في الجنوب.. هذا ما تبلغه برّاك من الجيش

Lebanon 24
27-08-2025 | 11:37
A-
A+
Doc-P-1409783-638919169652328870.jfif
Doc-P-1409783-638919169652328870.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقفت مصادر إعلامية عند الزيارة التي قام بها المبعوث الأميركي توماس براك إلى ثكنة الشهيد فرنسوا الحاج في مرجعيون، اليوم الأربعاء، حيث التقى مع ضباط الجيش هناك.
Advertisement
 
 
وكان براك وصل على متن طوافة عسكرية إلى الثكنة على رأس وفدٍ أميركي، وتقول المعلومات إنَّ "المبعوث الأميركي اطلع مع الوفد على مهمات الجيش في جنوب لبنان".
 

وقالت المصادر إن "الجيش أطلع الوفد على مناطق توسّعت فيها إسرائيل بالجنوب"، مشيرة إلى أن "الجيش أكد للوفد إنهاء 85% من مهامه في جنوب الليطاني". 

مواضيع ذات صلة
خلال اجتماع كليمنصو.. ماذا تبلغ جنبلاط من براك؟
lebanon 24
27/08/2025 21:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك: الجيش قام بعمل جيد في جنوب الليطاني وسوف نُخرج المخاوف الإيرانية والمخاوف السورية
lebanon 24
27/08/2025 21:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
برَّاك وأورتاغوس في بيروت معا ولبنان يبلغهما: الكرة في الملعب الاسرائيلي
lebanon 24
27/08/2025 21:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
توم براك ابلغ المسؤولين اللبنانيين ان الرد الإسرائيلي الأولي على الورقة اللبنانية إيجابي (الجديد)
lebanon 24
27/08/2025 21:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:13 | 2025-08-27
14:00 | 2025-08-27
13:42 | 2025-08-27
13:35 | 2025-08-27
13:21 | 2025-08-27
13:12 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24