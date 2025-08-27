Advertisement

لبنان

بالصورة.. ماذا يجري في محيط سجن رومية؟

Lebanon 24
27-08-2025 | 12:06
A-
A+
Doc-P-1409798-638919191223703297.jpg
Doc-P-1409798-638919191223703297.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اندلع حريق، مساء اليوم الأربعاء، داخل حرج يقع في مُحيط سجن رومية.
Advertisement
 
 
وعلى الأثر، هرعت فرق الإطفاء إلى المكان، والعمل جارٍ على إخماد النيران.
 
 
مواضيع ذات صلة
تحسينات.. ماذا شهد سجن روميه؟
lebanon 24
27/08/2025 21:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار في محيط المدينة الرياضية.. ماذا يجري؟
lebanon 24
27/08/2025 21:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. توتر في سجن رومية وأعمال شغب
lebanon 24
27/08/2025 21:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24
العثور على سجين مشنوقاً داخل حمام في سجن رومية
lebanon 24
27/08/2025 21:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:13 | 2025-08-27
14:00 | 2025-08-27
13:42 | 2025-08-27
13:35 | 2025-08-27
13:21 | 2025-08-27
13:12 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24