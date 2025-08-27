ما جديد "بورصة بيروت"؟ إليكم آخر الأرقام

كشفت بيانات جديدة صادرة عن "بورصة "، اليوم الأربعاء، أن قيمة التداول اليوم بلغت 1.37 مليون دولار أميركي، مشيرة إلى أنه جرى التداول بـ35215 سهماً من خلال 21 صفقة.

وقالت بيانات البورصة إنه جرى اليوم تداول 7 أدوات مالية، موضحة أن أسعار أداتين ارتفعت، بينما انخفضت أسعار أداتين أخريين، بينما استقرت أسعار الأدوات الـ3 المُتبقية.