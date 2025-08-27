Advertisement

لبنان

ما جديد "بورصة بيروت"؟ إليكم آخر الأرقام

Lebanon 24
27-08-2025 | 12:21
كشفت بيانات جديدة صادرة عن "بورصة بيروت"، اليوم الأربعاء، أن قيمة التداول اليوم بلغت 1.37 مليون دولار أميركي، مشيرة إلى أنه جرى التداول بـ35215 سهماً من خلال 21 صفقة.
وقالت بيانات البورصة إنه جرى اليوم تداول 7 أدوات مالية، موضحة أن أسعار أداتين ارتفعت، بينما انخفضت أسعار أداتين أخريين، بينما استقرت أسعار الأدوات الـ3 المُتبقية.
 

أيضاً، انخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 0.22% لتصل إلى 19,441 مليون دولار أميركي، مقابل 19,484 مليون دولار أميركي في الجلسة السابقة.
لبنان

إقتصاد

