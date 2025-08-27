29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
23
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عن رياض سلامة.. ماذا قالت غادة عون؟
Lebanon 24
27-08-2025
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت المدعية العامة السابقة في
جبل لبنان
القاضية
غادة عون
منشوراً عبر حسابها على منصة "آكس" قائلة: "انو اذا كانت المادة 108 اصول محاكمات جزائية نصت على أنه لا يمكن ان تتجاوز مدة التوقيف ستة أشهر يمكن تمديدها لمرة واحدة باستثناء جرائم القتل والمخدرات، وأن الهيئة التي أخلت سبيل (رياض) سلامة قد استندت الى هذا النص. طيب بس مش شايفين انو هيدا الزلمي سرق بلد باكمله وقضى على جنى عمر كتار من المودعين والبعض منهم صاروا في
دنيا
الحق بعد تعرضهم لازمات قلبية بسبب ذلك. طيب ما بيستاهل يتعامل متل مرتكب جريمة القتل خاصة وانه ملاحق بدعاوى اخرى عديدة في
لبنان
والخارج".
Advertisement
وتابع: "ما الفائدة من هذا القرار إلا تكريس الاحباط لدى اللبنانيين بأنّ المافيا لا تزال شغالة. ثم من الملفت أيضاً أن الهيئة التي اتخذت هذا القرار هي هيئة مناوبة وليست الهيئة الأصيلة، وقد اعتدنا كقضاة عندما نكون في فترات المناوبة وأمام هكذا ملفات خطيرة ان نترك القرار للهيئة الأصيلة التي تعرف الملف أكثر منا كهيئة مناوبة.. علامات استفهام كبيرة".
وأكمل: "ثم ومن جهة أخرى، ألم يحن الوقت بعد لتشكيل
الهيئة العامة
لمحكمة التمييز لتبت بطلبات المخاصمة وليأخذ الملف المذكور مجراه ويصدر القرار الظني أم المطلوب فقاقيع صابون في الهواء فقط؛ دون الوصول إلى خواتيم هذا الملف. هذا مؤسف جدا جدا جدا؛ هناك استقالة فعلية للقضاء في الملفات الكبيرة وهناك غياب مطلق للمحاسبة. اذا كيف يمكن ان نفهم ان يمدد في القانون المعيب الذي سمي خطأ قانون استقلال
السلطة القضائية
ان يمدد للقضاة الذين ساهموا بهذه الاستقالة؟".
وختمت: "أسئلة لا بد من طرحها ومن حق المواطن طرحها بعد ارتكاب جريمة العصر بحق بلد بكامله وجريمة قتل 250 بريء وجرح خمسة آلاف مواطن البعض منهم معطوب في جريمة المرفأ والحبل على الجرار؛ كفى مماطلة كفى فساداً كفى تلطي وراء بعض النصوص التي تفسر بغير معناها الحقيقي بهدف تمرير الوقت وتبرئة زعماء المافيا".
مواضيع ذات صلة
ممثل لبنانيّ عن إطلاق سراح رياض سلامة: خطيئتو أكبر من إنفجار المرفأ
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ عن إطلاق سراح رياض سلامة: خطيئتو أكبر من إنفجار المرفأ
27/08/2025 21:22:16
27/08/2025 21:22:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قالت مصادر مقربة من "حزب الله" عن خطاب الرئيس عون؟
Lebanon 24
ماذا قالت مصادر مقربة من "حزب الله" عن خطاب الرئيس عون؟
27/08/2025 21:22:16
27/08/2025 21:22:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار بإخلاء سبيل رياض سلامة ربطا "بشرط تعجيزي"
Lebanon 24
قرار بإخلاء سبيل رياض سلامة ربطا "بشرط تعجيزي"
27/08/2025 21:22:16
27/08/2025 21:22:16
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح لسعيد: لا يمكن الاكتفاء بمشهد تحميل رياض سلامة وحده المسؤولية
Lebanon 24
عبد المسيح لسعيد: لا يمكن الاكتفاء بمشهد تحميل رياض سلامة وحده المسؤولية
27/08/2025 21:22:16
27/08/2025 21:22:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. ماذا ينتظر "حماس" في لبنان؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا ينتظر "حماس" في لبنان؟
14:13 | 2025-08-27
27/08/2025 02:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
14:00 | 2025-08-27
27/08/2025 02:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع صوت قوي.. تفجير إسرائيلي في جنوب لبنان!
Lebanon 24
سماع صوت قوي.. تفجير إسرائيلي في جنوب لبنان!
13:42 | 2025-08-27
27/08/2025 01:42:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في بلدة جنوبية.. حادثة مروّعة تُنهي حياة "علي"
Lebanon 24
مأساة في بلدة جنوبية.. حادثة مروّعة تُنهي حياة "علي"
13:35 | 2025-08-27
27/08/2025 01:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بطريركية الأرمن الكاثوليك تطلق الموقع الرسمي لمناسبة تقديس الطوباوي مالويان
Lebanon 24
بطريركية الأرمن الكاثوليك تطلق الموقع الرسمي لمناسبة تقديس الطوباوي مالويان
13:21 | 2025-08-27
27/08/2025 01:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
04:05 | 2025-08-27
27/08/2025 04:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
08:01 | 2025-08-27
27/08/2025 08:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
23:32 | 2025-08-26
26/08/2025 11:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم إعلامية الـ LBCI ندى اندراوس.. فقدت أقرب الناس (صورة)
Lebanon 24
الموت يؤلم إعلامية الـ LBCI ندى اندراوس.. فقدت أقرب الناس (صورة)
03:07 | 2025-08-27
27/08/2025 03:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
08:17 | 2025-08-27
27/08/2025 08:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:13 | 2025-08-27
بالفيديو.. ماذا ينتظر "حماس" في لبنان؟
14:00 | 2025-08-27
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
13:42 | 2025-08-27
سماع صوت قوي.. تفجير إسرائيلي في جنوب لبنان!
13:35 | 2025-08-27
مأساة في بلدة جنوبية.. حادثة مروّعة تُنهي حياة "علي"
13:21 | 2025-08-27
بطريركية الأرمن الكاثوليك تطلق الموقع الرسمي لمناسبة تقديس الطوباوي مالويان
13:12 | 2025-08-27
أمرٌ أساسيّ يريده الأميركيون من الجيش.. ما هو؟
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
27/08/2025 21:22:16
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
27/08/2025 21:22:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
27/08/2025 21:22:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24