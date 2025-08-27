Advertisement

لبنان

عن رياض سلامة.. ماذا قالت غادة عون؟

Lebanon 24
27-08-2025 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1409804-638919199342481981.webp
Doc-P-1409804-638919199342481981.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت المدعية العامة السابقة في جبل لبنان القاضية غادة عون منشوراً عبر حسابها على منصة "آكس" قائلة: "انو اذا كانت المادة 108 اصول محاكمات جزائية نصت على أنه لا يمكن ان تتجاوز مدة التوقيف ستة أشهر يمكن تمديدها لمرة واحدة باستثناء جرائم القتل والمخدرات، وأن الهيئة التي أخلت سبيل (رياض) سلامة قد استندت الى هذا النص. طيب بس مش شايفين انو هيدا الزلمي سرق بلد باكمله وقضى على جنى عمر كتار من المودعين  والبعض منهم صاروا في دنيا الحق بعد تعرضهم لازمات قلبية بسبب ذلك. طيب ما بيستاهل يتعامل متل مرتكب جريمة القتل خاصة وانه ملاحق بدعاوى اخرى عديدة في لبنان والخارج".
Advertisement
 

وتابع: "ما الفائدة من هذا القرار إلا تكريس الاحباط لدى اللبنانيين بأنّ المافيا لا تزال شغالة. ثم من الملفت أيضاً أن الهيئة التي اتخذت هذا القرار هي هيئة مناوبة وليست الهيئة الأصيلة، وقد اعتدنا كقضاة عندما نكون في فترات المناوبة وأمام هكذا ملفات خطيرة ان نترك القرار للهيئة الأصيلة التي تعرف الملف أكثر منا كهيئة مناوبة.. علامات استفهام كبيرة".
 

وأكمل: "ثم ومن جهة أخرى، ألم يحن الوقت بعد لتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتبت بطلبات المخاصمة وليأخذ الملف المذكور مجراه ويصدر القرار الظني أم المطلوب فقاقيع صابون في الهواء فقط؛  دون الوصول إلى خواتيم هذا الملف. هذا مؤسف جدا جدا جدا؛ هناك استقالة فعلية للقضاء في الملفات الكبيرة وهناك  غياب مطلق للمحاسبة. اذا كيف يمكن ان نفهم ان يمدد في القانون المعيب الذي سمي خطأ قانون استقلال السلطة القضائية ان يمدد للقضاة الذين ساهموا بهذه الاستقالة؟".
 

وختمت: "أسئلة لا بد من طرحها ومن حق المواطن طرحها بعد ارتكاب جريمة العصر بحق بلد بكامله وجريمة قتل 250 بريء وجرح خمسة آلاف مواطن البعض منهم معطوب في جريمة المرفأ  والحبل على الجرار؛ كفى مماطلة كفى فساداً كفى تلطي وراء بعض النصوص التي تفسر بغير معناها الحقيقي بهدف تمرير الوقت وتبرئة زعماء المافيا".

مواضيع ذات صلة
ممثل لبنانيّ عن إطلاق سراح رياض سلامة: خطيئتو أكبر من إنفجار المرفأ
lebanon 24
27/08/2025 21:22:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قالت مصادر مقربة من "حزب الله" عن خطاب الرئيس عون؟
lebanon 24
27/08/2025 21:22:16 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار بإخلاء سبيل رياض سلامة ربطا "بشرط تعجيزي"
lebanon 24
27/08/2025 21:22:16 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح لسعيد: لا يمكن الاكتفاء بمشهد تحميل رياض سلامة وحده المسؤولية
lebanon 24
27/08/2025 21:22:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:13 | 2025-08-27
14:00 | 2025-08-27
13:42 | 2025-08-27
13:35 | 2025-08-27
13:21 | 2025-08-27
13:12 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24