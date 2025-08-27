Advertisement

لبنان

سماع صوت قوي.. تفجير إسرائيلي في جنوب لبنان!

Lebanon 24
27-08-2025 | 13:42
أفاد مواطنون في القطاع الغربي من جنوب لبنان، عن سماع دوي انفجارٍ ترددت أصداؤه في مختلف قرى القطاع.
المعلومات الميدانية تحدثت عن أنّ صوت الإنفجار ناجمٌ عن تفجير للعدو الإسرائيلي في محيط جبل البلاط. 
 
 
 
