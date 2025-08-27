Advertisement

لبنان

عبد المسيح: أين المساواة في تطبيق القانون؟

Lebanon 24
27-08-2025 | 14:34
كتب النائب أديب عبد المسيح، عبر حسابه على منصة "إكس":  "العدالة ليست (menu à la carte). أسئلة مشروعة حول انتقائية القضاء في لبنان. لا اسمح لنفسي أن أتدخّل في عمل القضاء، لكن من واجبي الدستوري مراقبة حسن سير العدالة وتسهيل شؤون المواطنين. فإذا كان قد تمّ إخلاء سبيل رياض سلامة بكفالة، وقضيته تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بسرقة أموال كل اللبنانيين، فلماذا لا يتم إخلاء سبيل العديد من الإسلاميين الذين لم يُحاكموا أو يُجرَّموا حتى اليوم؟ ولماذا لا يُطلق سراح رولان خوري وعميد حمود بكفالة؟ ولماذا لا يتم ترحيل العديد من الموقوفين السوريين إلى بلادهم بعد إخلاء سبيلهم؟ ولماذا يبقى الأحداث، ومن بينهم شاب من قضاء الكورة، قيد السجن رغم أنهم أنهوا مدة توقيفهم ويعيشون عذابًا نفسيًا قاسيًا؟. أين هي التوقيفات بحق رؤوس المافيات على الحدود والمرافئ، المعروفين بالاسم؟ وأين الملاحقات المتعلقة بالسلاح غير الشرعي؟. القضاء لا يجب أن يكون له "كتاف"، ولا يجوز أن يتحول إلى (menu à la carte)".
