"معاريف" الإسرائيلية: حزب الله" قد يقصف إسرائيل مُجدداً

نشرت صحيفة "معاريف" تقريراً جديداً قالت فيه إنه "يجب على أن تغتنم الفرصة لإنشاء نظام إقليمي جديد مع ولبنان تحت المظلة الأميركية، بما يضمن ترتيبات لا رجعة فيها، تتضمن السيطرة الإقليمية والتطبيع الكامل في إطار إتفاقيات أبراهام".

