28
o
بيروت
30
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
19
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"معاريف" الإسرائيلية: حزب الله" قد يقصف إسرائيل مُجدداً
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
27-08-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "معاريف"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً قالت فيه إنه "يجب على
إسرائيل
أن تغتنم الفرصة لإنشاء نظام إقليمي جديد مع
سوريا
ولبنان تحت المظلة الأميركية، بما يضمن ترتيبات لا رجعة فيها، تتضمن السيطرة الإقليمية والتطبيع الكامل في إطار إتفاقيات أبراهام".
Advertisement
ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
إنه "يجب الانتباه إلى التنقلات التي قام بها المبعوث الأميركي إلى
لبنان
توم براك والمبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس، بين مدن
بيروت
والقدس ودمشق"، مشيراً إلى أنه "الوقوف أيضاً عند توقعات خطاب الرئيس السوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، والتقارير التي تتحدث عن توقع توقيع مذكرة التفاهم الأمنية بين سوريا وإسرائيل"، وتابع: "كذلك، يجب الوقوف عند بيان إسرائيل الذي أعرب عن تقديره للحكومة
اللبنانية
على قرارها بنزع سلاح
حزب الله
وإعلان تل أبيب استعدادها للانسحاب شريطة تطبيق عملية النزع".
وأكمل: "لا شك أن هناك إمكانات هائلة هنا لوقف الأعمال العدائية بين إسرائيل واثنين من أعظم أعدائها، وهذه في الواقع فرصة لبدء نظام إقليمي جديد مع لبنان وسوريا التي يشكل موقعها الجغرافي أهمية حاسمة لأي نظام إقليمي جديد يتم إنشاؤه".
لكن في المقابل، رأى التقرير أن "حكومتي سوريا ولبنان مستعدتان لتوقيع اتفاقيات مؤقتة فقط مع إسرائيل تعتقدان أنها ستكون كافية لتحقيق غايات عديدة أبرزها إعادة الإعمار، مع انتزاع تنازلات من إسرائيل في المقابل، وتجنب التوقيع على تطبيع كامل معها بأي شكل من الأشكال، وتأجيل الموضوع إلى تاريخ غير معروف في
المستقبل
"، وتابع: "الهدف من ذلك هو منع أي سابقة لا رجعة فيها وتحقيق تغييرات ملموسة (إعادة الإعمار والإنسحاب البري
الإسرائيلي
من لبنان وسوريا) وضمان الحصول على الشرعية الدولية، مع التركيز على الشرعية الأميركية وتمرير حقبة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
سلمياً. وبعد ذلك، ستكون هناك محاولة في لبنان وسوريا لاستعادة الوضع القديم بعد التنازلات الإسرائيلية التي تم تقديمها بالفعل".
وذكر التقرير أنَّ "أي اتفاق لإسرائيل مع سوريا ولبنان لا ينبغي أن يقتصر، كما في الماضي، على المجال الأمني العسكري فقط"، وأضاف: "مع وجود
الولايات المتحدة
إلى جانب إسرائيل، من الضروري اغتنام الفرصة وتوجيه قائمة مطالب نيابة عن الولايات المتحدة إلى هذه الدول للتحرك في المجال المدني ضد حزب الله من جهة وضد داعش والجهاديين من جهة أخرى. أما الترتيبات التي تقتصر على المجال الأمني العسكري، فستزول ولن تدوم... إن التطبيع مع إسرائيل والتوصل إلى تسوية دولية واسعة النطاق تحت المظلة الاميركية لاتفاقيات إبراهام أمران مهمان جداً، وبهذا المعنى، يُعد انضمام سوريا ولبنان إلى اتفاقيات أبراهام عنصراً لا رجعة فيه، وهو أمر ينبغي لإسرائيل السعي إليه. هذا يعني أنه في أي اتفاق قصير الأجل يُبرم الآن (إن وُجد)، يجب تحديد جدول زمني محدد، حتى لو كان طويل الأجل، لبدء الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، ويجب أن يكون تاريخ الانضمام قبل نهاية ولاية ترامب كرئيس".
وأكمل: "من المهم الإشارة إلى أنه بينما نتحدث عن المستقبل، تواجه كلٌّ من الحكومتين (في سوريا ولبنان) صعوباتٍ كبيرة في الوفاء بالتزاماتها. وفي لبنان، ثمة احتمال كبير أن يوجّه حزب الله بعض النيران عمداً نحو إسرائيل، سعياً منه لصرف الانتباه الداخلي وتخفيف الضغط عليه في مواجهة عدو خارجي. ستصب هذه الخطوة أيضاً في مصلحة
إيران
، التي تواجه حالياً ضغوطاً كبيرة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا لتفعيل آلية العقوبات الصارمة، التي قد تُقوّض النظام
الإيراني
بشكل كبير".
وختم: "عندما ننظر إلى الواقع من منظور متوازن، فمن الواضح لي أن إسرائيل بحاجة إلى أن تكون حذرة في تعاملها مع سوريا ولبنان، بل والحاجة إلى الوصول إلى وضع لا رجعة فيه معهما طالما ظل ترامب رئيساً للولايات المتحدة".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
سلام: يا ليت سلاح "حزب الله" ردع إسرائيل فالأخيرة قصفت لبنان وشنت حرباً عليه
Lebanon 24
سلام: يا ليت سلاح "حزب الله" ردع إسرائيل فالأخيرة قصفت لبنان وشنت حرباً عليه
28/08/2025 00:36:31
28/08/2025 00:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
غضب في إسرائيل والسبب "حزب الله".. "معاريف" تكشف الأمر
Lebanon 24
غضب في إسرائيل والسبب "حزب الله".. "معاريف" تكشف الأمر
28/08/2025 00:36:31
28/08/2025 00:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"القوات" لنعيم قاسم: لولا "حزب الله" لما دخلت إسرائيل الى لبنان
Lebanon 24
"القوات" لنعيم قاسم: لولا "حزب الله" لما دخلت إسرائيل الى لبنان
28/08/2025 00:36:31
28/08/2025 00:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لصحيفة إسرائيليّة: "دولارات" تصل إلى "حزب الله" من بلدٍ افريقيّ
Lebanon 24
تقرير لصحيفة إسرائيليّة: "دولارات" تصل إلى "حزب الله" من بلدٍ افريقيّ
28/08/2025 00:36:31
28/08/2025 00:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:43 | 2025-08-27
27/08/2025 04:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قصف دمشق.. تعليق من وهاب
Lebanon 24
بعد قصف دمشق.. تعليق من وهاب
16:41 | 2025-08-27
27/08/2025 04:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. مشروع "كهربائي" مقابل "1 دولار"
Lebanon 24
في لبنان.. مشروع "كهربائي" مقابل "1 دولار"
16:23 | 2025-08-27
27/08/2025 04:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من زيارة مرتقبة لأورتاغوس إلى بيروت في الساعات المقبلة؟
Lebanon 24
هل من زيارة مرتقبة لأورتاغوس إلى بيروت في الساعات المقبلة؟
16:05 | 2025-08-27
27/08/2025 04:05:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"ظاهرة أمنية" داخل الضاحية.. تساؤلات واستغراب
Lebanon 24
"ظاهرة أمنية" داخل الضاحية.. تساؤلات واستغراب
15:30 | 2025-08-27
27/08/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
08:01 | 2025-08-27
27/08/2025 08:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
04:05 | 2025-08-27
27/08/2025 04:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
23:32 | 2025-08-26
26/08/2025 11:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
14:00 | 2025-08-27
27/08/2025 02:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم إعلامية الـ LBCI ندى اندراوس.. فقدت أقرب الناس (صورة)
Lebanon 24
الموت يؤلم إعلامية الـ LBCI ندى اندراوس.. فقدت أقرب الناس (صورة)
03:07 | 2025-08-27
27/08/2025 03:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
16:43 | 2025-08-27
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:41 | 2025-08-27
بعد قصف دمشق.. تعليق من وهاب
16:23 | 2025-08-27
في لبنان.. مشروع "كهربائي" مقابل "1 دولار"
16:05 | 2025-08-27
هل من زيارة مرتقبة لأورتاغوس إلى بيروت في الساعات المقبلة؟
15:30 | 2025-08-27
"ظاهرة أمنية" داخل الضاحية.. تساؤلات واستغراب
15:19 | 2025-08-27
طلب لـ"تخفيض الكفالة".. هذا جديد ملف رياض سلامة
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
28/08/2025 00:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
28/08/2025 00:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
28/08/2025 00:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24