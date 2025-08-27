هل من زيارة مرتقبة لأورتاغوس إلى بيروت في الساعات المقبلة؟

كشفت معلومات الـLBCI، مساء اليوم، أن لا صحة لما يتم تداوله عن زيارة مرتقبة في الساعات المقبلة للموفدة الاميركية الى في حال حصولها على جواب إيجابي من .

Advertisement



وكانت اورتاغوس موجودة في اسرائيل لمرافقة السيناتور الأميركي .

وكانت اورتاغوس موجودة في اسرائيل لمرافقة السيناتور الأميركي .

وخلال اللقاءات أعربت الحكومة عن استعدادها الكامل والواضح لدعم خطة نزع سلاح وتعزيز دور ، بحسب ما أفادت المعلومات.



وقبل زيارتها إسرائيل، كانت أورتيغوس قد زارت برفقة المبعوث الأميركي وأجرت خلالها سلسلة لقاءات.