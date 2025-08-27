28
لبنان
هل من زيارة مرتقبة لأورتاغوس إلى بيروت في الساعات المقبلة؟
27-08-2025
16:05
كشفت معلومات الـLBCI، مساء اليوم، أن لا صحة لما يتم تداوله عن زيارة مرتقبة في الساعات المقبلة للموفدة الاميركية
مورغان اورتاغوس
الى
بيروت
في حال حصولها على جواب إيجابي من
إسرائيل
.
وكانت اورتاغوس موجودة في اسرائيل لمرافقة السيناتور الأميركي
ليندسي غراهام
.
وخلال اللقاءات أعربت الحكومة
الإسرائيلية
عن استعدادها الكامل والواضح لدعم خطة نزع سلاح
حزب الله
وتعزيز دور
الجيش اللبناني
، بحسب ما أفادت المعلومات.
وقبل زيارتها إسرائيل، كانت أورتيغوس قد زارت
لبنان
برفقة المبعوث الأميركي
توم برّاك
وأجرت خلالها سلسلة لقاءات.
