Advertisement

لبنان

هل من زيارة مرتقبة لأورتاغوس إلى بيروت في الساعات المقبلة؟

Lebanon 24
27-08-2025 | 16:05
A-
A+

Doc-P-1409867-638919330274555782.jpeg
Doc-P-1409867-638919330274555782.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت معلومات الـLBCI، مساء اليوم، أن لا صحة لما يتم تداوله عن زيارة مرتقبة في الساعات المقبلة للموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس الى بيروت في حال حصولها على جواب إيجابي من إسرائيل
Advertisement


وكانت اورتاغوس موجودة في اسرائيل لمرافقة السيناتور الأميركي ليندسي غراهام.
 
 
وخلال اللقاءات أعربت الحكومة الإسرائيلية عن استعدادها الكامل والواضح لدعم خطة نزع سلاح حزب الله وتعزيز دور الجيش اللبناني، بحسب ما أفادت المعلومات. 

وقبل زيارتها إسرائيل، كانت أورتيغوس قد زارت لبنان برفقة المبعوث الأميركي توم برّاك وأجرت خلالها سلسلة لقاءات.
مواضيع ذات صلة
أنباء عن زيارة مرتقبة لبن سلمان الى دمشق خلال الأيام القليلة المقبلة
lebanon 24
28/08/2025 00:39:08 Lebanon 24 Lebanon 24
قمة مرتقبة بين بوتين وترامب الأسبوع المقبل لتجاوز "نقطة الاستعصاء"
lebanon 24
28/08/2025 00:39:08 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال الساعات المقبلة.. هذا ما سيشهده قصر بعبدا
lebanon 24
28/08/2025 00:39:08 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: نأمل في رؤية بعض التقدم بين سوريا وإسرائيل في الساعات القليلة المقبلة
lebanon 24
28/08/2025 00:39:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:43 | 2025-08-27
16:41 | 2025-08-27
16:23 | 2025-08-27
15:30 | 2025-08-27
15:19 | 2025-08-27
15:03 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24