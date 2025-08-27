Advertisement

لبنان

بعد قصف دمشق.. تعليق من وهاب

Lebanon 24
27-08-2025 | 16:41
Doc-P-1409872-638919350960041026.jpg
Doc-P-1409872-638919350960041026.jpg photos 0
كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر حسابه على منصة "أكس": "قصف الليلة على دمشق ربما كما أفهمه، تذكير لعدم المماطلة". 
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:43 | 2025-08-27
16:23 | 2025-08-27
16:05 | 2025-08-27
15:30 | 2025-08-27
15:19 | 2025-08-27
15:03 | 2025-08-27
