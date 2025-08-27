28
لبنان
بعد قصف دمشق.. تعليق من وهاب
Lebanon 24
27-08-2025
|
16:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب
رئيس حزب
التوحيد العربي
وئام وهاب
عبر حسابه على منصة "أكس": "قصف الليلة على
دمشق
ربما كما أفهمه، تذكير لعدم المماطلة".
