إحتجاجات الاهالي ألغت زيارة براك للخيام وصور

كان من المقرّر أمس، أن يستكمل الموفد جولته على المقرّات الرسمية بجولة في الجنوب، لكنه انتظر في ثكنة ، قبل أن يقرّر إلغاءها. إذ كان من المفترض بعد إنهائه اجتماعه مع ضباط الجيش ، أن يتوجّه بموكبه إلى بلدة ، قبل أن ينتقل منها بطوّافة عسكرية إلى مدينة صور. غير أنّ الأنباء المتلاحقة عن التحرّكات الشعبية الرافضة لزيارته، دفعته إلى العودة مباشرة إلى على متن الطوّافة التي أقلّته صباحاً.وكتبت" الديار":أطاح أهالي الجنوب اللبناني برنامج عمل المبعوث الاميركي توم والوفد المرافق له، بمنعهم اياه من الدخول الى بلداتهم من خلال تجمعات وتظاهرات نظموها، ما أدى الى اقتصار جولته على ثكنة الحاج العسكرية في مرجعيون والتي كان قد وصلها على متن طوافة.وكتبت" الاخبار" انه منذ أن كشفت عن نيّة برّاك القيام بزيارة تفقّدية للخيام المنكوبة وأخرى «سياحية - ترفيهية» لصور، سارع الأهالي والناشطون إلى الدعوة للتجمهر فيهما رفضاً للزيارة. ففي ساحة الخيام، وعلى مقربة من الركام، ارتفعت صور ، فيما أطلقت الأمهات صرخاتهن بوجه «وقاحة برّاك وأسياده الذين قتلوا أبناءنا ودمّروا بيوتنا، ثم يأتون اليوم للتفرّج على جرائمهم». وفي صور، لم يمنع إبلاغ منظّمي الزيارة بلدية المدينة بإلغائها، «تجمّع شباب صور» وعدداً من أهالي الشهداء وجرحى «البيجر»، من تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي دعوا إليها أمام سراي صور، مقابل المطعم الذي كان من المقرّر أن يتناول فيه برّاك غداءه.