دور متقدّم لدار الفتوى

كتبت صونيا رزق في" الديار": وفق مصدر نيابي سنّي، تتكثف الاتصالات بين مجموعة من النواب السنّة، بدعم من دار الفتوى لرسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة، ووضع سكة للتعامل مع التطورات الجارية، والتشديد على دور الرئاسة الثالثة وإعادة تصويب المسار، وتفعيل خطاب قاطن السراي الحكومي، حيث تشير المعلومات الى وجود تواصل دائم بين دار الفتوى والكتل النيابية السنّية، انطلاقاً من عمل المفتي دريان على ترتيب البيت الداخلي لإنهاء التشتت الحاصل، كما يُجري اتصالات بعيدة عن الإعلام، مع جهات لبنانية وعربية فاعلة، للتشاور ونيل الدعم الخارجي في هذه الظروف المصيرية الخطرة، والتواصل المستمر مع المحيط العربي الداعم للرئاسة الثالثة في ، والذي يؤدي دوراً كبيراً لإيصاله الى السراي.

في السياق لفت المصدر المذكور الى انّ المفتي دريان قام بحراك لافت تجاه وعين والسراي الحكومي، معلناً الدعم للعهد والمواقف الحكومية، وسبق ذلك زيارة الى التقى خلالها الرئيس السوري احمد ، حيث بحث معه قضايا هامة ساهمت في انفتاح سياسي بين البلدين، كما نشهد مواقف سياسية للمفتي في الملفات الهامة المطروحة اليوم، وابرزها حصر السلاح في يد الدولة وحدها، فيما يتفادى معظم نواب الطائفة إطلاق الدعم للعهد، باستثناء الصقور منهم وهم قلة معروفة، اذ لم نسمع اي موقف داعم لرئيس الحكومة نواف سلام، باستثناء البعض.

ورأى المصدر انّ الحراك الذي قام به المفتي دريان قلبّ الوضع السنّي ،مشدّداً على ضرورة عقد لقاء سنّي موسّع لانّ المستجدات تتطلّب ذلك، ضمن حركة تأييدية للرئيس سلام، وفق ما يقوم به المسيحيون المؤيدون للعهد بشخص رئيس الجمهورية، كذلك الشيعة الذين يدعمون ، فلماذا لا نشهد تأييداً سنيّاً كبيراً لرئيس الحكومة؟