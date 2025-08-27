29
o
بيروت
31
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
18
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
دور متقدّم لدار الفتوى
Lebanon 24
27-08-2025
|
22:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت صونيا رزق في" الديار": وفق مصدر نيابي سنّي، تتكثف الاتصالات
منذ فترة
بين مجموعة من النواب السنّة، بدعم من دار الفتوى لرسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة، ووضع سكة للتعامل مع التطورات الجارية، والتشديد على دور الرئاسة الثالثة وإعادة تصويب المسار، وتفعيل خطاب قاطن السراي الحكومي، حيث تشير المعلومات الى وجود تواصل دائم بين دار الفتوى والكتل النيابية السنّية، انطلاقاً من عمل المفتي دريان على ترتيب البيت الداخلي لإنهاء التشتت الحاصل، كما يُجري اتصالات بعيدة عن الإعلام، مع جهات لبنانية وعربية فاعلة، للتشاور ونيل الدعم الخارجي في هذه الظروف المصيرية الخطرة، والتواصل المستمر مع المحيط العربي الداعم للرئاسة الثالثة في
لبنان
، والذي يؤدي دوراً كبيراً لإيصاله الى السراي.
Advertisement
في السياق لفت المصدر المذكور الى انّ المفتي دريان قام بحراك لافت تجاه
بعبدا
وعين
التينة
والسراي الحكومي، معلناً الدعم للعهد والمواقف الحكومية، وسبق ذلك زيارة الى
سوريا
التقى خلالها الرئيس السوري احمد
الشرع
، حيث بحث معه قضايا هامة ساهمت في انفتاح سياسي بين البلدين، كما نشهد مواقف سياسية للمفتي في الملفات الهامة المطروحة اليوم، وابرزها حصر السلاح في يد الدولة وحدها، فيما يتفادى معظم نواب الطائفة إطلاق الدعم للعهد، باستثناء الصقور منهم وهم قلة معروفة، اذ لم نسمع اي موقف داعم لرئيس الحكومة نواف سلام، باستثناء البعض.
ورأى المصدر انّ الحراك الذي قام به المفتي دريان قلبّ الوضع السنّي ،مشدّداً على ضرورة عقد لقاء سنّي موسّع لانّ المستجدات تتطلّب ذلك، ضمن حركة تأييدية للرئيس سلام، وفق ما يقوم به المسيحيون المؤيدون للعهد بشخص رئيس الجمهورية، كذلك الشيعة الذين يدعمون
الثنائي
الشيعي
، فلماذا لا نشهد تأييداً سنيّاً كبيراً لرئيس الحكومة؟
مواضيع ذات صلة
دريان: لا حروب داخلية في لبنان ودار الفتوى ستبقى ملاذاً آمناً للجميع
Lebanon 24
دريان: لا حروب داخلية في لبنان ودار الفتوى ستبقى ملاذاً آمناً للجميع
28/08/2025 08:13:08
28/08/2025 08:13:08
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع طارئ واستثنائي لدار الفتوى في راشيا… ما خلفياته؟
Lebanon 24
اجتماع طارئ واستثنائي لدار الفتوى في راشيا… ما خلفياته؟
28/08/2025 08:13:08
28/08/2025 08:13:08
Lebanon 24
Lebanon 24
باريس سان جيرمان يقسو على رفاق ميسي ويتقدم لدور الثمانية
Lebanon 24
باريس سان جيرمان يقسو على رفاق ميسي ويتقدم لدور الثمانية
28/08/2025 08:13:08
28/08/2025 08:13:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Figure AI تكشف عن روبوت منزلي متقدم يُنفذ مهام الغسيل
Lebanon 24
Figure AI تكشف عن روبوت منزلي متقدم يُنفذ مهام الغسيل
28/08/2025 08:13:08
28/08/2025 08:13:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عودة الوضع اللبناني الى مرحلة الاحتمالات المفتوحة وبري يؤكد: ذهبت الأمور نحو التعقيد مجدداً
Lebanon 24
عودة الوضع اللبناني الى مرحلة الاحتمالات المفتوحة وبري يؤكد: ذهبت الأمور نحو التعقيد مجدداً
01:00 | 2025-08-28
28/08/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة أسلاك كهربائية يؤدي لانقطاع التيار في الحريشة قضاء الكورة (صور)
Lebanon 24
سرقة أسلاك كهربائية يؤدي لانقطاع التيار في الحريشة قضاء الكورة (صور)
00:51 | 2025-08-28
28/08/2025 12:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أهداف مرتبطة بـ"الحزب".. ماذا استهدف الإنزال الإسرائيلي في "جبل المانع" قرب دمشق؟
Lebanon 24
أهداف مرتبطة بـ"الحزب".. ماذا استهدف الإنزال الإسرائيلي في "جبل المانع" قرب دمشق؟
00:01 | 2025-08-28
28/08/2025 12:01:30
Lebanon 24
Lebanon 24
استراتيجية اميركية شاملة تجاه لبنان
Lebanon 24
استراتيجية اميركية شاملة تجاه لبنان
22:50 | 2025-08-27
27/08/2025 10:50:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الحركة الأسقفية المارونية في مرحلة استكشافية
Lebanon 24
الحركة الأسقفية المارونية في مرحلة استكشافية
22:44 | 2025-08-27
27/08/2025 10:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
08:01 | 2025-08-27
27/08/2025 08:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
04:05 | 2025-08-27
27/08/2025 04:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
14:00 | 2025-08-27
27/08/2025 02:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم إعلامية الـ LBCI ندى اندراوس.. فقدت أقرب الناس (صورة)
Lebanon 24
الموت يؤلم إعلامية الـ LBCI ندى اندراوس.. فقدت أقرب الناس (صورة)
03:07 | 2025-08-27
27/08/2025 03:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
08:17 | 2025-08-27
27/08/2025 08:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:00 | 2025-08-28
عودة الوضع اللبناني الى مرحلة الاحتمالات المفتوحة وبري يؤكد: ذهبت الأمور نحو التعقيد مجدداً
00:51 | 2025-08-28
سرقة أسلاك كهربائية يؤدي لانقطاع التيار في الحريشة قضاء الكورة (صور)
00:01 | 2025-08-28
أهداف مرتبطة بـ"الحزب".. ماذا استهدف الإنزال الإسرائيلي في "جبل المانع" قرب دمشق؟
22:50 | 2025-08-27
استراتيجية اميركية شاملة تجاه لبنان
22:44 | 2025-08-27
الحركة الأسقفية المارونية في مرحلة استكشافية
22:31 | 2025-08-27
لبنان يقترب من حظر "حماس"!
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
28/08/2025 08:13:08
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
28/08/2025 08:13:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
28/08/2025 08:13:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24