سرقة أسلاك كهربائية يؤدي لانقطاع التيار في الحريشة قضاء الكورة (صور)

أقدم مجهولون على سرقة عدد من الأسلاك الكهربائية في منطقة الحريشة - ما أدى إلى انقطاع الكهربائي عن قسم كبير من البلدة والجوار، وفق ما أفادت مندوبة " ".

Advertisement

وينتظر الأهالي فرق الصيانة في للكشف على موقع السرقة وإصلاح الأعطال.



وقد فتحت تحقيقاً بالحادثة لتعقب الفاعلين.