Advertisement

لبنان

سرقة أسلاك كهربائية يؤدي لانقطاع التيار في الحريشة قضاء الكورة (صور)

Lebanon 24
28-08-2025 | 00:51
A-
A+
Doc-P-1409940-638919645604777809.jpg
Doc-P-1409940-638919645604777809.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدم مجهولون فجر اليوم الخميس على سرقة عدد من الأسلاك الكهربائية في منطقة الحريشة - قضاء الكورة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن قسم كبير من البلدة والجوار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
وينتظر الأهالي فرق الصيانة في مؤسسة كهرباء لبنان للكشف على موقع السرقة وإصلاح الأعطال.

وقد فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادثة لتعقب الفاعلين. 
 
مواضيع ذات صلة
رئيس لجنة الطاقة في البرلمان العراقي: انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان
lebanon 24
28/08/2025 12:09:32 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع التيار الكهربائي في السويداء السورية جراء الاشتباكات
lebanon 24
28/08/2025 12:09:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إحباط سرقة كابلات كهربائيّة في بلدة فيع
lebanon 24
28/08/2025 12:09:32 Lebanon 24 Lebanon 24
في السويسة.. احباط محاولة سرقة كابلات كهربائية
lebanon 24
28/08/2025 12:09:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-08-28
04:59 | 2025-08-28
04:50 | 2025-08-28
04:47 | 2025-08-28
04:45 | 2025-08-28
04:36 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24