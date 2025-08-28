الدفاع المدني: 111 مهمّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

Advertisement

أفادت بأن عناصرها نفذت خلال الـ 24 ساعة الماضية 111 مهمّة، توزعت كالآتي:-إخماد حرائق: 66، اعشاب: 47، أحراج: 6، أشجار مثمرة: 1، سيارات: 1، منازل: 2، كهرباء: 3، نفايات: 4، خيم: 2اسعاف: 32: حالات طارئة: 18، حوادث سير: 6، نقل مرضى: 7، نقل جثث: 1-خدمات عامة: 6-سلامة عامة: 7