لبنان

الدفاع المدني: 111 مهمّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

Lebanon 24
28-08-2025 | 02:37
أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بأن عناصرها نفذت خلال الـ 24 ساعة الماضية 111 مهمّة، توزعت كالآتي:
-إخماد حرائق: 66، اعشاب: 47، أحراج: 6، أشجار مثمرة: 1، سيارات: 1، منازل: 2، كهرباء: 3، نفايات: 4، خيم: 2

اسعاف: 32: حالات طارئة: 18، حوادث سير: 6، نقل مرضى: 7، نقل جثث: 1
-خدمات عامة: 6
-سلامة عامة: 7
