لبنان

وزير الصناعة وجه الى الرئيس عون دعوةً لرعاية مؤتمر الصناعات اللبنانية

Lebanon 24
28-08-2025 | 03:13
نقل وزير الصناعة جو عيسى الخوري، إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، دعوةً لرعاية مؤتمر الصناعات اللبنانية الذي ستنظمه وزارة الصناعة بالتزامن مع معرض الصناعات اللبنانية الذي تنظمه "جمعية الصناعيين اللبنانيين" في شهر تشرين الأول المقبل.
لبنان

إقتصاد

