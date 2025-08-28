30
وزير الصناعة وجه الى الرئيس عون دعوةً لرعاية مؤتمر الصناعات اللبنانية
Lebanon 24
28-08-2025
|
03:13
A-
A+
نقل وزير الصناعة جو
عيسى
الخوري
، إلى رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
، دعوةً لرعاية مؤتمر الصناعات
اللبنانية
الذي ستنظمه
وزارة الصناعة
بالتزامن مع معرض الصناعات اللبنانية الذي تنظمه "جمعية الصناعيين اللبنانيين" في شهر تشرين الأول المقبل.
