الفري بحث ومنسق اللجنة الأسقفية للحوار في الشمال وعكار في تنظيم ندوة إسلامية - مسيحية في طرابلس

التقى رئيس الرابطة الثقافية في رامز الفري في مكتبه، منسق اللجنة الأسقفية للحوار "المسيحي- الإسلامي" في محافظتي وعكار الصحافي أبراهيم محفوض، مقدماً له تحيات رئيس اللجنة في المنبثقة عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك المطران مار ماتياس شارل مراد النائب البطريركي العام على أبرشية البطريركية للسريان الكاثوليك.وتناول اللقاء البحث في الأوضاع العامة في البلاد وخصوصاً في مدينة طرابلس عاصمة الشمال.كما جرى البحث في تنظيم ندوة حوارية إسلامية- في الرابطة الثقافية في عاصمة الشمال، بالتنسيق والتعاون مع رئيس اللجنة الأسقفية للحوار في لبنان المنبثقة عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك.وقدم محفوض التهاني للفري بنجاح نجله التلميذ الضابط البحري عبد الفريوفي الختام شكر الفري موفد المطران مراد لمحفوض مبادرته، موجهاً تحية طيبة ومحبة إلى المطران مراد، داعياً إياه إلى زيارة الرابطة الثقافية ومدينة طرابلس والفيحاء، منوهاً ب"الدور الوطني والإنساني التي تقوم به اللجنة على مساحة الوطن".