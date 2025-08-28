Advertisement

لبنان

الفري بحث ومنسق اللجنة الأسقفية للحوار في الشمال وعكار في تنظيم ندوة إسلامية - مسيحية في طرابلس

Lebanon 24
28-08-2025 | 04:26
التقى رئيس الرابطة الثقافية في طرابلس رامز الفري في مكتبه، منسق اللجنة الأسقفية للحوار "المسيحي- الإسلامي" في محافظتي الشمال وعكار الصحافي جوزاف أبراهيم محفوض، مقدماً له تحيات رئيس اللجنة في لبنان المنبثقة عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك المطران مار ماتياس شارل مراد النائب البطريركي العام على أبرشية بيروت البطريركية للسريان الكاثوليك. 
وتناول اللقاء البحث في الأوضاع العامة في البلاد وخصوصاً في مدينة طرابلس عاصمة الشمال. 

كما جرى البحث في تنظيم ندوة حوارية إسلامية- مسيحية في الرابطة الثقافية في عاصمة الشمال، بالتنسيق والتعاون مع رئيس اللجنة الأسقفية للحوار في لبنان المنبثقة عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك. 

وقدم محفوض التهاني للفري بنجاح نجله التلميذ الضابط البحري عبد القادر الفري

وفي الختام شكر الفري موفد المطران مراد لمحفوض مبادرته، موجهاً تحية طيبة ومحبة إلى المطران مراد، داعياً إياه إلى زيارة الرابطة الثقافية ومدينة طرابلس والفيحاء، منوهاً ب"الدور الوطني والإنساني التي تقوم به اللجنة على مساحة الوطن".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24