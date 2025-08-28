أبو ردينة: تسليم الدفعة الثانية من السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان للجيش

Advertisement

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن "الجهات الفلسطينية المختصة في ، سلمت الدفعة الثانية من سلاح منظمة التحرير الفلسطينية الموجود في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وهي مخيمات الرشيدية والبص والبرج للجيش اللبناني كعهدة (وديعة)، اليوم الخميس، على أن تستكمل عمليات التسليم لباقي المخيمات تباعا"، بحسب "وفا".أضاف: ان ذلك جاء بناء على البيان الرئاسي الصادر عن رئيس دولة ، والرئيس اللبناني ، في 21 أيار الماضي".وأوضح أن "الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للاجئين، مع احترام السيادة والالتزام بالقوانين اللبنانية".وأشار إلى أن "الجانبين أكدا التزامهما توفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين في لبنان، بما يضمن لهم حياة كريمة دون المساس بحقهم في العودة، أو التأثير في هويتهم الوطنية".وأكد أن "الجانبين شددا على التزامهما مبدأ حصرية السلاح بيد على كامل أراضيها، وإنهاء أي مظاهر مخالفة لذلك، وأهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه".