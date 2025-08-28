30
لبنان
"المقنّع" في قبضة أمن الدولة.. هذا ما كان يفعله بالفتيات
Lebanon 24
28-08-2025
|
04:36
A-
A+
صدر عن
المديرية العامة لأمن الدولة
–
قسم الإعلام
والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
متابعةً لجهودها في مكافحة جرائم الابتزاز والتهديد، وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، أوقفت مديرية بعلبك–
الهرمل
الإقليمية في
أمن الدولة
– قسم الاستعلام والتحقيق، اللبناني (ح.د.) الملقب بـ"المقنّع" بتاريخ ٢٦/٨/٢٠٢٥، في محلة النقطة الرابعة –
بعلبك
، بجرم ابتزاز فتيات ونساء والتشهير بهن عبر تطبيق "تيكتوك" مقابل مبالغ مالية، وعُثر في هواتفه على صور ومقاطع فيديو تعود للضحايا.
وخلال التحقيق، إعترف الموقوف بما نسب إليه، وأُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة
القضاء
المختص".
