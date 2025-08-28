"المقنّع" في قبضة أمن الدولة.. هذا ما كان يفعله بالفتيات

Advertisement

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:متابعةً لجهودها في مكافحة جرائم الابتزاز والتهديد، وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، أوقفت مديرية بعلبك– الإقليمية في – قسم الاستعلام والتحقيق، اللبناني (ح.د.) الملقب بـ"المقنّع" بتاريخ ٢٦/٨/٢٠٢٥، في محلة النقطة الرابعة – ، بجرم ابتزاز فتيات ونساء والتشهير بهن عبر تطبيق "تيكتوك" مقابل مبالغ مالية، وعُثر في هواتفه على صور ومقاطع فيديو تعود للضحايا.وخلال التحقيق، إعترف الموقوف بما نسب إليه، وأُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة المختص".