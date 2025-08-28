Advertisement

لبنان

طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان.. وارتفاع طفيف في الحرارة

Lebanon 24
28-08-2025 | 04:45
Doc-P-1410045-638919784416082583.jpg
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي وطفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، لكنها تبقى دون معدلاتها الموسمية، بينما تستقر على الساحل.
وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى نهاية الاسبوع.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 24 و 32، زحلة بين 18 و 35 درجة.  

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:  

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل وفوق الجبال .

الجمعة:  

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي وطفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، لكنها تبقى دون معدلاتها الموسمية، بينما تستقر على الساحل .

السبت:  

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى مستقرة في المناطق الساحلية.

الأحد:  

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة، تنشط الرياح في المناطق الشمالية.

-الحرارة على الساحل من 25 الى 30 درجة ، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة ، في الداخل من 18 الى 33 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 15 و 40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75 %.

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي:758 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,08

-ساعة غروب الشمس: 19,11
08:25 | 2025-08-28
08:01 | 2025-08-28
07:49 | 2025-08-28
07:36 | 2025-08-28
07:33 | 2025-08-28
07:29 | 2025-08-28
