طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان.. وارتفاع طفيف في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي وطفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، لكنها تبقى دون معدلاتها الموسمية، بينما تستقر على الساحل.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى نهاية الاسبوع.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آب: بين 25 و 33، بين 24 و 32، بين 18 و 35 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الخميس:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل وفوق الجبال .الجمعة:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي وطفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، لكنها تبقى دون معدلاتها الموسمية، بينما تستقر على الساحل .السبت:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى مستقرة في المناطق الساحلية.الأحد:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة، تنشط الرياح في المناطق الشمالية.-الحرارة على الساحل من 25 الى 30 درجة ، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة ، في الداخل من 18 الى 33 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 15 و 40 كم/س.-الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75 %.-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 29 درجة.-الضغط الجوي:758 ملم زئبق-ساعة شروق الشمس: 6,08-ساعة غروب الشمس: 19,11