الشؤون الاجتماعية: بدء تحويل مساعدات برنامج "أمان" عن شهر آب اليوم

اعلن لوزارة أنه سيتم بدء تحويل المساعدات المالية الشهرية للمستفيدين من برنامج أمان عن شهر آب 2025، ابتداءً من يوم الخميس 28 آب.واشار الى ان عدد المستفيدين يبلغ 161,725 أسرة لبنانية، ما يعادل 755,215 فرداً، ويبلغ مجموع الأموال المحوّلة ضمن البرنامج هذا الشهر 18,429,075$.