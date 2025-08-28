Advertisement

لبنان

حريق في زوق مصبح

Lebanon 24
28-08-2025 | 05:23
A-
A+
Doc-P-1410057-638919807909969136.png
Doc-P-1410057-638919807909969136.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" عن اندلاع حريق في زوق مصبح، نتيجة احتكاك كهربائي، في المشروع الماروني.
Advertisement

وحسب المعلومات، تمكّن الأهالي من إخماده.
مواضيع ذات صلة
في زوق مصبح.. حاول سرقتها فواجهته
lebanon 24
28/08/2025 15:38:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"كاريتاس" كرّمت رئيس بلدية زوق مصبح
lebanon 24
28/08/2025 15:38:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. حريق في ذوق مصبح قرب المباني السكنية
lebanon 24
28/08/2025 15:38:19 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا سبب الحريق في المجمّع البطريركي في ذوق مصبح
lebanon 24
28/08/2025 15:38:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:25 | 2025-08-28
08:01 | 2025-08-28
07:49 | 2025-08-28
07:36 | 2025-08-28
07:33 | 2025-08-28
07:29 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24