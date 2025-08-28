30
لبنان
"صرخة المودعين" بحثت مع الأسمر في استرداد الحقوق
Lebanon 24
28-08-2025
|
05:43
ناقشت جمعية "صرخة المودعين" مع رئيس
الاتحاد العمالي العام
الدكتور
بشارة الأسمر
التطورات في ما يخص حقوق المودعين الذين فقدوا مدخراتهم نتيجة الأزمة المصرفية المستمرة في
لبنان
.
وفي هذا الإطار، أكدت الجمعية ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لضمان استرداد أموال المودعين وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها، مع تأكيد أن هذه القضية تمس آلاف العائلات
اللبنانية
وتؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
الأسمر
بدوره شدد على تضامنه الكامل مع مطالب المودعين، مؤكدًا " أهمية الضغط على
الجهات الرسمية
والمصرفية لإيجاد حلول عملية وعاجلة، وإعادة الحقوق إلى أصحابها". كما أكد أن"
الاتحاد العمالي
العام سيواصل دعم المودعين ومرافقتهم في جميع المبادرات القانونية والاجتماعية لتحقيق مطالبهم المشروعة".
وتم خلال الاجتماع أيضًا الاتفاق على عقد مؤتمر عام للمودعين في
مقر الاتحاد العمالي
العام يوم 12 أيلول، بهدف توحيد جهود المودعين، ومناقشة الخطوات العملية
القادمة
، وتكثيف الضغط على السلطات المعنية لاستعادة الحقوق المالية للمودعين.
