"صرخة المودعين" بحثت مع الأسمر في استرداد الحقوق

Advertisement

ناقشت جمعية "صرخة المودعين" مع رئيس الدكتور التطورات في ما يخص حقوق المودعين الذين فقدوا مدخراتهم نتيجة الأزمة المصرفية المستمرة في .‏وفي هذا الإطار، أكدت الجمعية ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لضمان استرداد أموال المودعين وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها، مع تأكيد أن هذه القضية تمس آلاف العائلات وتؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.بدوره شدد على تضامنه الكامل مع مطالب المودعين، مؤكدًا " أهمية الضغط على والمصرفية لإيجاد حلول عملية وعاجلة، وإعادة الحقوق إلى أصحابها". كما أكد أن" العام سيواصل دعم المودعين ومرافقتهم في جميع المبادرات القانونية والاجتماعية لتحقيق مطالبهم المشروعة".‏وتم خلال الاجتماع أيضًا الاتفاق على عقد مؤتمر عام للمودعين في العام يوم 12 أيلول، بهدف توحيد جهود المودعين، ومناقشة الخطوات العملية ، وتكثيف الضغط على السلطات المعنية لاستعادة الحقوق المالية للمودعين.