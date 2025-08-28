Advertisement

لبنان

بسبب عطل تقني.. مواطنون في جبيل لم يقبضوا مستحقاتهم المالية

Lebanon 24
28-08-2025
طرأ عطل تقني على نظام المعلومات "السيستيم" في محتسبية جبيل منذ أكثر من شهر، من دون أن يتم إصلاحه حتى الساعة، ما أدى إلى توقّف عدد كبير من المواطنين عن قبض المستحقات المالية المتوجبة عليهم.
وناشد المواطنون وزارة المالية والجهات المعنية الإسراع في إيجاد حل جذري لهذه المشكلة التي تعوق معاملاتهم اليومية، خصوصاً أن عددا منهم مغتربون يستعدون للسفر ويحتاجون إلى إنجاز معاملاتهم المالية قبل مغادرتهم لبنان.
