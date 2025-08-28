بسبب عطل تقني.. مواطنون في جبيل لم يقبضوا مستحقاتهم المالية

Advertisement

طرأ عطل تقني على نظام المعلومات "السيستيم" في محتسبية منذ أكثر من شهر، من دون أن يتم إصلاحه حتى الساعة، ما أدى إلى توقّف عدد كبير من المواطنين عن قبض المستحقات المالية المتوجبة عليهم.وناشد المواطنون والجهات المعنية الإسراع في إيجاد حل جذري لهذه المشكلة التي تعوق معاملاتهم اليومية، خصوصاً أن عددا منهم مغتربون يستعدون للسفر ويحتاجون إلى إنجاز معاملاتهم المالية قبل مغادرتهم .